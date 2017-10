Jesienną chandrę zwalczaj na siłowni

Systematyczny trening to nie tylko sposób na zachowanie smukłej sylwetki. Będzie on szczególnie przydatny jesienią i zimą, kiedy brakuje nam tak cennej energii. Gdy dopada nas gorszy nastrój, pogarsza się pamięć, zamiast chwytać za czekoladę i kawę, warto iść na trening.

Zdjęcie Trening to również doskonały sposób na poprawienie koncentracji! /©123RF/PICSEL

W sezonie jesienno-zimowym aktywność fizyczna okaże się szczególnie pomocna, kiedy dopada nas zmęczenie, chandra i gorszy nastrój związany ze zmianą aury. Jak wskazują specjaliści, rodzaj sezonowej depresji cztery razy częściej dopada kobiety, niż mężczyzn, zatem to najlepszy czas, aby rozpocząć budowanie zdrowych nawyków.

Według Gretchen Reynolds, autorki książki "The First 20 Minutes", aby w pełni korzystać z właściwości aktywności fizycznej, nie trzeba być wytrawnym sportowcem. "Pierwsze 20 minut treningu, u osób prowadzących raczej siedzący tryb życia, zapewnia najwięcej korzyści zdrowotnych" - wyjaśnia Reynolds.

Jedną z nich jest niwelowanie stresu. Specjaliści z American Psychological Association wskazują, że sport to najlepsze lekarstwo na stres. "Istnieje silna korelacja między naszym samopoczuciem, a aktywnością fizyczną" - przyznaje dr Michael Otto z Boston University. "Zazwyczaj już po pięciu minutach umiarkowanej aktywności fizycznej następuje poprawa nastroju" - przekonuje.

Trening to również doskonały sposób na poprawienie koncentracji. Neurobiolog Judy Cameron, profesor psychiatrii Uniwersytetu w Pittsburghu wyjaśnia, że ćwiczenia zwiększają przepływ krwi, co przynosi znaczne korzyść dla mózgu. "Niemal natychmiast komórki mózgowe funkcjonują na wyższym poziomie, co sprawi, że jesteśmy bardziej skupieni" - tłumaczy.

O treningu powinni pamiętać również ci, którzy mają przed sobą dużo nauki. "Hipokamp jest częścią mózgu zaangażowanego w naukę i pamięć, a także tworzenie nowych komórek mózgowych" - wyjaśnia Cameron. "Kiedy ćwiczysz, serce pompuje więcej tlenu do mózgu, co z kolei wspiera tworzenie nowych komórek mózgowych" - dodaje.

Inną korzyścią płynącą z aktywności fizycznej jest poprawa kreatywności, na co wskazują badania opublikowane w "British Journal of Sports Medicine". (PAP Life)

autor: Monika Dzwonnik