Ważniejsze od liczenia kalorii jest dbanie o to, aby w naszej diecie znalazły się produkty bogate w witaminy i substancje odżywcze - podkreśla dietetyk Katarzyna Błażejewska-Stuhr.

Zdjęcie Dostarczenie wszystkich niezbędnych składników odżywczych chroni nas przed napadami wilczego głodu /©123RF/PICSEL

- W moim pojmowaniu dietetyki trochę odchodzę od tego, czego uczyłam się na studiach, czyli ścisłego trzymania się tabeli kalorycznych. Z doświadczenia wiem, że układając dietę, która jest zbilansowana i dostarcza wszelkich składników odżywczych, kaloryczność diety wychodzi zgodna z zaleceniami - wyjaśnia Katarzyna Błażejewska-Stuhr.

Dietetyk podkreśla, że w diecie najważniejsza jest nie kaloryczność - bo kaloria, kalorii nierówna - a jej odżywczość.



- W zbilansowanej diecie powinno znaleźć się dużo warzyw, kasz, produktów pełnoziarnistych i owoców. Myślę, że od liczenia kalorii ważniejsze jest dbanie o to, aby jeść produkty, które wpływają korzystnie na nasz organizm, mają dużo witamin, minerałów, substancji odżywczych. Poza tym, nawet jeśli kaloryczność posiłków będzie nieco większa, ale przy tym będziemy aktywni, to nic złego się nie stanie - zapewnia Błażejewska-Stuhr.



Jak wyjaśnia, dostarczenie wszystkich niezbędnych składników odżywczych chroni nas przed napadami wilczego głodu czy podjadaniem niezdrowych produktów, co często związane jest z niedoborami witamin czy składników mineralnych.

- Kiedy w naszej diecie brakuje istotnych składników, albo jest ich za mało, nasz organizm nie zawoła: "brakuje mi magnezu". Będzie domagał się jedzenia. Najczęściej pojawi się ochota na coś niezdrowego i mało wartościowego. I choć zaspokoimy ten tzw. głód, organizm dalej będzie domagał się jedzenia, bo wciąż brakuje mu istotnego składnika odżywczego. Dlatego tak ważne jest dostarczanie wszystkich niezbędnych składników odżywczych w codziennej diecie - tłumaczy dietetyk. (PAP Life)