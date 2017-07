Kawa zbożowa - bez mleka i cukru - wspomaga odchudzanie

"Kawa zbożowa może być częścią diety odchudzającej" - mówi Agnieszka Piskała. Dietetyk tłumaczy, że to za sprawą zawartości błonnika, który daje uczucie sytości na dłużej. Ważne, aby kawę przygotować na wodzie i nie dodawać mleka ani cukru.

Zdjęcie Kawa zbożowa jest zalecana zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, a nawet cukrzykom /©123RF/PICSEL

Jak przekonuje Piskała, kawa zbożowa może być częścią diety odchudzającej. "W skład kawy zbożowej wchodzą takie składniki, jak żyto, jęczmień, a przede wszystkim cykoria czy pszenica orkiszowa. Zatem kawa ta sama w sobie nie dostarcza wielu kilokalorii i chociażby ze względu na właśnie niską kaloryczność polecana jest w dietach odchudzających. Ze względu na dużą zawartość błonnika, zwłaszcza tego rozpuszczalnego w wodzie, pęcznieje w żołądku, dzięki czemu powstaje taka galareta, która daje nam uczucie sytości na dłużej" - tłumaczy dietetyk.

Ekspert zauważa, że oprócz tego cykoria zawiera substancje, które nadają charakterystycznego, goryczkowatego smaku kawie zbożowej i właśnie te substancje przyspieszają trawienie i spalanie tłuszczu w organizmie. "To takie pozytywne wykorzystanie właściwości cykorii" - podkreśla Piskała i dodaje, że kawa zbożowa pochodzenia naturalnego jest bardzo dobrym źródłem witamin z grupy B i magnezu. "Mają one działanie kojące na układ nerwowy, co przy odchudzaniu jest potrzebne, żeby łagodniej ten etap przechodzić" - zauważa.



Jak przekonuje dietetyk, dzięki niskiej kaloryczności oraz temu, że nie zawiera kofeiny, nie ma limitów, jeśli chodzi o dopuszczalną liczbę filiżanek kawy zbożowej dziennie. Co ważne, tyczy się to kawy przygotowanej na wodzie, bez dodatków mleka czy cukru, bowiem tylko wówczas zachowuje ona takie właściwości. "Kawa przygotowana na samej wodzie dostarcza nie więcej niż 30 kilokalorii. To jest niezbyt znacząca ilość. Jest zalecana zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, a nawet cukrzykom. Jeżeli nie ma takich dodatków, jak mleko czy cukier, uznawana jest również jako napój nawadniający" - kwituje. (PAP Life)