Kilka mitów na temat zdrowego jedzenia

Dobra dieta zmienia styl życia na zdrowszy - zapewniają eksperci. Musimy jednak pamiętać, że każdy organizm ma indywidualne potrzeby. Oto kilka rad, jak ulepszyć nasze codzienne odżywianie.

Często słyszy się, że świeże warzywa są lepsze niż mrożone. Z reguły zawartość witamin jest podobna, jednak warzywa, które znajdziemy w lodówkach są mrożone od razu po zbiorze, natomiast te świeże w trakcie transportu na sklepowe półki często są konserwowane środkami chemicznymi. Jeśli mamy sprawdzonego sprzedawcę, z powodzeniem kupujmy świeży produkt, jednak nie bójmy się mrożonek.

Podobno w dietach odchudzających musimy ograniczyć ilość węglowodanów. Nie musimy obawiać się tych złożonych, które znajdziemy w owocach, ziarnach i warzywach. Ograniczajmy jednak te proste, które znajdują się m.in. w cukrze i mące.



Ciemny chleb nie zawsze jest lepszy od jasnego. Jeśli kupujemy ciemne pieczywo w supermarketach, czytajmy uważnie skład. Często ciemna barwa chleba nie oznacza dużej zawartości ziaren i zakwasu, a jedynie barwnika, który ma negatywny wpływ na jego wartość odżywczą.



Słyszymy często, że mleko zapobiega osteoporozie. To prawda, jednak picie mleka w dużych ilościach wskazane jest dla dzieci. Dorosłym częściej poleca się produkty fermentowane, jak kefir i maślanka. Zawierają one dużą ilość witaminy D i są dobrym pomysłem na drugie śniadanie. Kupując jogurt, pamiętajmy, że najlepszy jest ten naturalny. Owocowe często zawierają cukier i barwniki.



Podobno picie 2 litrów wody dziennie to obowiązek. Jeśli pocimy się mniej i nie mamy w ciągu dnia wysiłki fizycznego, spokojnie wystarczy nam jeden litr. Dodatkowo woda zawarta jest w warzywach, owocach oraz kawie i herbacie, którą spożywamy.



Niestety często nie mamy świadomości, że kupując margarynę wyrządzamy swojemu organizmowi krzywdę. Do jej wytworzenia potrzebne są barwniki i aromaty oraz zawiera ona niezdrowe tłuszcze trans. Masło natomiast jest produktem pochodzenia naturalnego. Zawiera w sobie dużo witamin i zdrowych tłuszczów wspomagających nasz umysł.

Dla PAP Life - Paulina Wierzchowiecka (PAP Life)