Kolorowy detoks doda ci energii

Wzmocnij efekt urlopu oczyszczającą kuracją! Proponujemy krótką dietę, która sprawi, że wolne rodniki stracą swój impet, a twoja uroda zalśni nowym blaskiem.

Włącz do menu zupę-krem z marchewki

Wakacje to najlepszy termin na takie działanie. Z prostej przyczyny - mamy teraz najwięcej warzyw i owoców, a to właśnie one są najbogatsze w antyoksydanty, substancje niwelujące szkodliwe działanie wolnych rodników.



Im więcej toksyn, tym więcej wolnych rodników

Często o nich mówimy, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak bardzo są niebezpieczne. Wolne rodniki to cząsteczki tlenu bez przydziału, które w wyniku przemiany materii pojawiają się w organizmie i uszkadzają zdrowe komórki. Sprawiają, że przybywa nam zmarszczek, spada odporność, zwiększa się ryzyko chorób. To proces nie do uniknięcia, jednak przez nasz styl życia możemy go przyspieszyć lub spowolnić.



- Im więcej toksyn w organizmie, tym lepiej mają się wolne rodniki. Korzystne jest dla nich tłuste, słodkie, wysoko przetworzone jedzenie - mówi Iza Czajka. - Także zanieczyszczone powietrze, długotrwały stres, siedzący tryb życia oraz... nadmierny wysiłek fizyczny podczas treningów. Natomiast osłabiają je posiłki bogate w warzywa i owoce. Warto jeść ich więcej na co dzień, ale też zrobić sobie od czasu do czasu dwu-, trzydniową oczyszczającą jarską dietę. - Wybierajmy te, które zawierają najsilniejsze antyoksydanty lub wspomagają ich wytwarzanie przez nasz organizm - mówi nasza ekspertka.



Jedz białozielone warzywa, a nie zabraknie ci glutationu

Pod tą nazwą kryje się substancja, która jest najsilniejszą bronią przeciwko wolnym rodnikom. Rozkłada bowiem toksyny (np. z dymu tytoniowego), wspomaga usuwanie z organizmu metali ciężkich i pestycydów. Podnosi odporność. Łagodzi też objawy zmęczenia. Organizm wytwarza ją sam, ale dzięki składnikom z jedzenia. Najważniejsze są zielone warzywa krzyżowe, takie jak jarmuż, kapusta, brukselka, brokuł, kalafior. Także awokado, czosnek, cebula, imbir.



Od żółtych po czerwone - pielęgnują skórę i wzrok

Żółty, pomarańczowy lub czerwony kolor warzyw i owoców świadczy o tym, że zawierają one karotenoidy (np. beta-karoten, luteinę, likopen, zeaksantynę). Dzięki nim będziesz bardziej odporna na toksyny z dymu tytoniowego, smogu, promieniowania UV (ważne zwłaszcza w czasie wakacji!). Zmniejszysz ryzyko niektórych chorób nowotworowych, a także zaćmy i AMD. Tak działają m.in.: pomidory, marchew, papryka, brzoskwinie, morele, cytrusy, melon, arbuz.



Wszystkie odcienie różowego - ochrona antynowotworowa

Z kolei owoce różowe, niebieskie i fioletowe są bogate w polifenole, które obniżają ryzyko chorób nowotworowych i układu krążenia. To winogrona, aronia, wiśnie, czarne porzeczki, jeżyny, granaty, różowe grejpfruty. Warzywa zawierają ich mniej, choć i tu są rekordziści - natka i korzeń pietruszki, kapary (także te z zalewy!).

Obrane owoce mają znacznie mniej polifenoli

Jak zachować moc antyoksydantów

Najcenniejsze są świeże warzywa i owoce, bo większość antyoksydantów jest nietrwała. Ich ilość zmniejsza się podczas gotowania i przechowywania. Wyjątkiem są karotenoidy (np. sos pomidorowy zawiera więcej likopenu niż świeże pomidory).



Owoce jedz ze skórką, bo to w niej jest najwięcej polifenoli. Jeśli sięgasz po soki, wybieraj raczej świeżo wyciskane lub z kawałkami miąższu. Klarowane są znacznie uboższe w polifenole.



Nie można najeść się ich na zapas, dlatego warzywa i owoce należy jeść codziennie. Nie ma obawy, nie przedawkujesz w ten sposób antyoksydantów - to najbezpieczniejszy sposób troski o zdrowie.

Twoje menu na weekend

Pomoże oczyścić organizm i sprawi, że później antyoksydanty będą działały jeszcze skuteczniej.

Dzień 1.



Kolacja na piątkowy wieczór:



Krem marchewkowy

Składniki łyżeczka mąki kukurydzianej

łyżka skórki startej z pomarańczy

2 szklanki bulionu warzywnego

3 marchewki pokrojone w kostkę

łyżka oliwy

sól, pieprz, gałka muszkatołowa, kurkuma

Mąkę kukurydzianą i skórkę zrumień na oliwie. Zalej bulionem, dodaj marchewkę i przyprawy. Gotuj 15 minut, po czym zmiksuj. Zjedz z łyżką jogurtu lub ugotowaną wcześniej kaszą jaglaną.

Dzień 2.



Śniadanie:



Kalafior ugotowany, skropiony oliwą i posypany prażonym sezamem; sok z kiszonych buraków (szklanka podgrzanego, z dodatkiem suszonego majeranku)



Przekąska:



Koktajl oczyszczający

Składniki szklanka leśnych owoców

łyżka białka z konopi (kupisz w supermarketach lub sieci Rossmann)

kawałek posiekanego świeżego imbiru

łyżeczka oleju lnianego

1/2 szklanki wody

Obiad:



Zupa pomidorowa z 3-4 zmiksowanych pomidorów i 1/2 szklanki bulionu warzywnego, posypana natką



Gołąbki

Składniki kilka liści kapusty włoskiej

ugotowane: marchew, ziemniak, kawałek brokułu i selera

bazylia, koperek

resztka piątkowej zupy na sos do zapieczenia gołąbków

Sparz wrzątkiem liście kapusty. Warzywa posiekaj lub zmiksuj. Przypraw do smaku solą, pieprzem i ziołami. Napełnij liście farszem. Zapiecz w piekarniku, podlane kremem marchewkowym.



Kolacja:



Pieczone warzywa : mała cukinia, kawałek batatu, cebula, pomidor, papryka, skropione olejem i posypane koperkiem



Sałatka z zielonej sałaty, kilku rzodkiewek startych na tarce i garści malin, skropionych octem balsamicznym

Dzień 3.



Śniadanie:



Krem brokułowy z gotowanego brokułu zmiksowanego ze szklanką bulionu



Sałatka z pomidora, rzodkiewek, ogórka kiszonego i natki, z dodatkiem oliwy



Przekąska:



Koktajl oczyszczający z soku wyciśniętego z pomarańczy, gruszki, 1/2 szklanki malin, łyżki żurawin i łyżki białka z konopi



Obiad:



Biała zupa ze zmiksowanych warzyw: pietruszki, selera, pora, cebuli i ziemniaka, przyprawiona gałką muszkatołową i cynamonem



Sałatka paprykowa

Składniki żółta i czerwona papryka

kilka oliwek kalamata

świeża bazylia, posiekana

po łyżce oliwy i soku z cytryny

Z papryk wykrój gniada nasienne. Upiecz je w piekarniku (30 minut, temp. 180 st. C). Gdy wystygną, zdejmij z nich skórkę i pokrój w grube paski. Wymieszaj z oliwkami i bazylią. Skrop oliwą wymieszaną z sokiem z cytryny.



Kolacja:



Duszony jarmuż : Posiekane liście (bez łodyg) zblanszowane, po czym duszone z cebulą, oliwą i czosnkiem



Sałatka z pieczonego buraka (można go upiec wcześniej, razem z paprykami do obiadu), ogórka kiszonego, sparzonej posiekanej cebuli i natki pietruszki, skropionych olejem lnianym.

Sprawdź, co jeszcze zwalcza wolne rodniki

Poznaj skalę ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity). To lista 100 produktów, które najlepiej radzą sobie z usuwaniem wolnych rodników, opracowana kilka lat temu przez amerykańskich naukowców. Oprócz kolorowych warzyw i owoców są na niej produkty, których zdrowotnego znaczenia nie doceniamy.



Przyprawy to hit: Są na szczycie listy! Najważniejsze wśród nich to cynamon, kurkuma, goździki, kminek, imbir, kolendra, majeranek, chilli.



Pij herbatę: Okazuje się, że czarna jest tak samo skutecznym antyoksydantem jak zielona. Wysoko na liście ORAC znajduje się także kakao (niesłodzone) oraz gorzka czekolada, zawierająca minimum 70 proc. kakao.

