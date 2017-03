Kuracja dla serca

​Można ją stosować w różnych chorobach serca, między innymi także jako terapię uzupełniającą po zawale.

Zdjęcie Nasiona kopru włoskiego /©123RF/PICSEL

Wykorzystuje się w niej napój z nasion kopru włoskiego i kozieradkę pospolitą. Współcześnie kozieradka jest dostępna w postaci tabletek, które oprócz tego ziela zawierają galgant, bertram i biały pieprz. Tabletki te przyjmuje się trzy razy dziennie po 3 sztuki przed jedzeniem i po posiłku. A zaraz po ich zażyciu wypija się kieliszek likierowy napoju z kopru włoskiego.



Jeżeli pojawią się nagłe bóle serca, trzeba natychmiast zażyć od jednej do trzech szczypt proszku nasercowego. Przygotujemy go, mieszając 10 g sproszkowanych nasion kozieradki, 20 g kminu rzymskiego i 60 g białego pieprzu. Mieszanki tej można używać, posypując nią kromkę suchego chleba. Można to robić również profilaktycznie po zbyt obfitym lub tłustym posiłku, a także po dużym wysiłku fizycznym. Opisana kuracja wzmacnia serce. Powinna ona trwać od 3 tygodni do 3 miesięcy.



Porady pochodzą z książki Wigharda Strehlowa "Zdrowie z mądrości natury. Przewodnik po medycynie św. Hildegardy z Bingen". Wyd. Esprit.

Napój z kopru włoskiego

Do jego przygotowania potrzebujemy:. 50 g nasion kopru włoskiego 10 g sproszkowanego korzenia lukrecji 20 g cukru trzcinowego 25 g odszumowanego miodu 500 ml wody. Wszystkie składniki wymieszać, gotować 5 minut. Rozlać do wyparzonych butelek. Przechowywać w lodówce. W czasie kuracji wypijać po kieliszku likierowym napoju 3 razy dziennie. Odszumowanie miodu: wstawić go w słoiku do wody, doprowadzić ją do wrzenia. Mieszać miód, usuwając powstającą pianę.