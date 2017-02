Lek na zmęczone serce

Przy dolegliwościach serca na tle nerwowym pomaga napój pietruszkowy.

Zdjęcie Z pietruszki zrobisz napój na zmęczone i osłabione serce /©123RF/PICSEL

XII-wieczna uczona benedyktynka św. Hildegarda zalecała go także przy osłabieniu serca (m.in. z powodu podeszłego wieku) i układu krążenia. Należy go pić 3 razy dziennie po jedzeniu, po kieliszku likierowym. Przy kłopotach z zasypianiem można wieczorem wypić małymi łykami pół filiżanki tego specyfiku.



Jeżeli badania serca, np. EKG, nie wykazują żadnych zaburzeń w pracy naszego serca, ale czujemy jakieś przewlekłe dolegliwości ze strony tego organu, zastosujmy specjalną kurację. Po posiłku zażywajmy tabletkę z galgantem. Korzeń tej rośliny przeciwdziała bólom i osłabieniu serca. Po zażyciu galgantu wypijmy kieliszek likierowy napoju pietruszkowego. Hildegarda podkreślała, że bóle serca są sygnałem ostrzegawczym, który powinien nas skłonić do zastanowienia się nad swymi uczuciami, myślami, przyzwyczajeniami - jeśli są niedobre, mogą być przyczyną tych dolegliwości. Upominała: trzeba postępować właściwie i unikać zła.



Porady pochodzą z książki Wigharda Strehlowa "Zdrowie z mądrości natury. Przewodnik po medyczynie św. Hildegardy z Bingen". Wyd. Esprit.

Składniki: 10 gałązek pietruszki, 2 łyżki octu winnego, 1 l dobrego wina, 150 g (10 płaskich łyżek) miodu.



Do wina z dodatkiem octu winnego wrzuć natkę pietruszki, doprowadź do wrzenia, gotuj przez 5 minut. Następnie dodaj miód. Jeszcze raz zagotuj. Po zestawieniu z ognia zbierz szumowiny, przecedź płyn. Rozlej do sterylnych, szczelnie zamykanych buteleczek.

Osoby z cukrzycą do sporządzenia tej mikstury powinny użyć połowę podanej ilości miodu.