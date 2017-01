Magnez - pierwiastek życia

Magnez nazywany jest pierwiastkiem życia, bierze udział w ponad 300 reakcjach biochemicznych, jakie zachodzą w naszym organizmie - wyjaśnia Shannon Chafkin, naturopata. Szczególnie zimą docenimy walory diety bogatej w magnez, który łagodzi stres i wspomaga sen.

Zdjęcie Picie zbyt dużej ilości kawy to jeden z powodów niedoboru magnezu /©123RF/PICSEL

Rozdrażnienie, zaburzenia depresyjne, problemy z koncentracją, wypadanie włosów, zaburzenia snu, bóle głowy - to tylko niektóre z objawów niedoboru magnezu, który może nasilać się poprzez nadmierne spożywanie kawy, stres, spożywanie nadmiernych ilości tłuszczów.

Jak wskazuje Shannon Chafkin, naturopata, to jeden z istotniejszych pierwiastków, niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jak wyjaśnia Chafkin, zwiększona ilość magnezu rozluźnia nerwy i mięśnie, a jednocześnie wspomaga krążenie krwi. Magnez jest również ważny w utrzymaniu zdrowia kości. Jest bardzo ważnym elementem w procesach wytwarzania energii.



- Magnez pomaga regulować poziom cukru we krwi, sprzyja regulowaniu ciśnienie krwi. Wpływa również na jakość snu, poprzez uspokojenie systemu nerwowego i udział w aktywacji receptora GABA, neuroprzekaźnika regulującego sen. Gdy receptory GABA nie są aktywowane, mamy tendencję do pozostania w napięciu, nasze myśli wciąż kłębią się w głowie, a my leżymy na łóżku, wpatrując się w sufit - wyjaśnia Chafkin.

Według szacunków od 20 do 40 proc. populacji wykazuje niedobór magnezu. Z jednej strony to wynik diety, z drugiej zaś tempa życia.



- Gdy jesteś pod wpływem stresu, organizm ma tendencję do szybszego wyczerpywania zapasów magnezu. W efekcie, w wyniku tych niedoborów, ludzie częściej odczuwają niepokój, przygnębienie, są rozdrażnieni, szybciej się męczą, mają problemy z koncentracją, mogą pojawić się również migreny. Poważne niedobory magnezu mogą zwiększyć ryzyko chorób serca i cukrzycy - wyjaśnia ekspert.

Chafkin zachęca zatem do wprowadzenia do swojej codziennej diety produktów będących bogatym źródłem magnezu: produkty pełnoziarniste, nasiona, zielone warzywa, takie jak szpinak, boćwina, brokuły, fasola i groch, orzechy nerkowca, migdały, surowe kakao, winogrona, awokado, banany, brązowy ryż, jarmuż, rukiew wodna lub rzeżucha, kiełki lucerny, orzechy laskowe, rukola. (PAP Life)