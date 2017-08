Masz nadciśnienie? Uważaj na wędzone ryby

Ryby należy jeść. Można je piec, gotować na parze bądź wędzić. Choć niektórzy uważają, że ostatni sposób nie należy do najzdrowszych, jak przekonuje Tadeusz Barowicz, wędzone ryby można jeść, ale nie częściej niż raz w tygodniu. Ograniczyć je powinny osoby z nadciśnieniem.

Zdjęcie Ryby wędzić można na kilka sposobów /©123RF/PICSEL

W rybie najcenniejsze są: białko, kwasy omega-3, sole mineralne oraz witaminy. Dzięki pieczeniu czy gotowaniu na parze mięso najmniej traci na wartości. "Wędzenie, jak każda obróbka termiczna, pociąga za sobą utratę od 40 do 60 proc. kwasów omega-3, witamin i składników mineralnych. I tak np. makrela po upieczeniu w 100 g mięsa zawiera ok. 0,25 g kwasów omega-3, wędzona natomiast już tylko 0,15 g" - podaje w swojej książce "Wędzenie ryb" Tadeusz Borowicz.

Reklama

Mimo iż proces wędzenia jest też oddziaływaniem na mięso związkami chemicznymi zawartymi w dymie (niektóre z nich są rakotwórcze), przestrzegając zasad dobrego wędzenia, czyli - jak tłumaczy Barowicz - niezbyt długiego, w odpowiednich temperaturach, np. zimnym dymem (w temperaturze 25-30 st. C), to stężenia szkodliwych substancji są stosunkowo niskie.



Ryby wędzić można na kilka sposobów. Zdaniem Barowicza, szczególnie istotny jednak jest sposób wytwarzania dymu wędzarniczego oraz odpowiednia odległość wędzonej żywności od źródła dymu. "Dobrym rozwiązaniem są urządzenia elektryczne lub ciernie, które powodują żarzenie się materiału drzewnego przy stosunkowo niskiej temperaturze spalania - niekorzystnej dla tworzenia się węglowodorów" - proponuje.



Biorąc pod uwagę ryzyko i korzyści płynące ze spożywania ryb wędzonych, w ocenie eksperta, przeważają korzyści. "Ryby wędzone warto jeść, ale nie częściej niż raz w tygodniu. Jedynie osoby z nadciśnieniem tętniczym, które mają problemy z nadmiarem soli w diecie, powinny zrezygnować z ryb wędzonych" - przestrzega.



Wędzić można dymem zimnym, dymem ciepłym, dymem gorącym oraz podpiekaniem. Tym sposobem przygotować można nie tylko makrelę, szprotki czy łososia. Do tego typu obróbki nadają się też takie ryby, jak np. dorsz, głowacica, halibut, jesiotr, karp, leszcz, lin, płastugi, pstrągi, sieja, sielawa, sum, szprot, śledź, troć, turbot, węgorz.