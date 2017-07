Masz niskie ciśnienie? Pij wodę, zamiast kawy rób przysiady i masuj stopy

Niektórym na zmianę pogody obniża się ciśnienie. Podwyższa je chociażby masaż stóp, przysiady, które działają jak filiżanka kawy oraz picie wody - przekonuje fizjoterapeuta Marek Flis. Z kolei dr Jadwiga Górnicka poleca tabletki z wyciągiem z konwalii.

Dr Jadwiga Górnicka w swojej książce "Apteka natury. Porady - odpowiadam na listy" podaje kilka sposobów na walkę z niskim ciśnieniem. "Radzę zacząć dzień od szczotkowania całego ciała (od obwodu do serca), które podnosi ciśnienie i dodaje energii, zwłaszcza jeśli masaż jest poprzedzony polaniem ciała zimną wodą" - pisze.

W razie potrzeby autorka proponuje zażywać tabletki zawierające wyciąg z konwalii, który poprawia ukrwienie mięśni i stawów. "W aptekach homeopatycznych są do kupienia tzw. złote krople i przy uczuciu osłabienia radzę zażyć 25 kropli" - dodaje. Zauważa też, że samopoczucie i niskie ciśnienie poprawi masaż.

I właśnie masaż, jak przekonuje w rozmowie fizjoterapeuta Marek Flis, również jest jedną z tych rzeczy, która podwyższa ciśnienie, zwłaszcza na początku jego wykonywania. "Taki masaż, zwłaszcza stóp, działa jak kawa" - przekonuje Flis i dodaje, że podobne działanie do kawy da nam też wykonanie chociażby 10 przysiadów.



Na podwyższenie ciśnienia wpływ ma picie wody, chociażby dlatego, że - jak zauważa Flis - zmusza nas co jakiś czas do pójścia do toalety, a więc do ruchu. "Picie wody napędza rytm oczyszczania organizmu. Należy pić 1,5 litra wody dziennie. Pamiętajmy jednak, że kawa, herbata, kompot czy zupa to nie jest woda, tylko pokarm, który musimy strawić. Tak samo, jak wódka i piwo. Woda w czystej postaci jest czymś, co wymywa nam soki trawienne, śluzówkę, wszystkie mazi stawowe" - tłumaczy.



Fizjoterapeuta radzi też pić wodę tym, którzy narzekają na suchą skórę. "Wszystkie panie smarują się kremami nawilżającymi, a wystarczy, że będą piły wodę" - kwituje Flis. (PAP Life)