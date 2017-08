Metabolizm na celowniku

Czy z wiekiem metabolizm zwalnia, czy można metabolizm przyspieszyć, jakie produkty lubi najbardziej - wokół metabolizmu wciąż krąży wiele mitów, które rozwiewa dietetyk Josh Axe.

Zdjęcie Spożywanie produktów bogatych w zdrowe tłuszcze jak awokado, może pomóc przyspieszyć metabolizm /©123RF/PICSEL

Prawdą jest, że metabolizm zwalnia z wiekiem. Zatem, jeśli beztroskie łakomstwo uchodziło nam płazem w wieku 20 lat, z wiekiem warto przykładać większą wagę do tego, jak wygląda nasza dieta.

- Metabolizm zwalnia ok. 40. roku życia, nawet, jeśli w młodości mieliśmy szybszy metabolizm. To spowolnienie oznacza, że należy aktywnie włączyć do codziennej rutyny naturalnych sprzymierzeńców, poprawiających jego pracę - sen, właściwą dietę, regularne ćwiczenia. Metabolizm może być również spowolniony przed 40., a to wszystko przez nasz styl życia" - wyjaśnia dietetyk kliniczny Josh Axe.

Obala też kolejny mit - doba nie wystarcza na to, aby przyspieszyć metabolizm. To długotrwały proces, na który składa się zmiana stylu życia.

- Prawdą jest, że można na chwilę przyspieszyć metabolizm, szczególnie, jeśli korzystamy z suplementów, jednak nie potrwa to długo. Każda zmiana wymaga czasu, oczywiście, jeśli zależy nam na długotrwałych efektach - wyjaśnia Axe.

Co zatem może pomóc nam w osiągnięciu tego celu. Na pewno dieta, ta powinna obfitować w zdrowe tłuszcze.

- Spożywanie produktów bogatych w zdrowe tłuszcze jak awokado, zdrowych olejów może pomóc nam w przyspieszeniu metabolizm. Ciało potrzebuje energii i składników odżywczych, aby podtrzymać metabolizm. Dieta bogata w tłuszcze zaspokaja te potrzeby, równocześnie unikniemy podjadania i sięgania po puste kalorie, które sprzyjają wzrostowi wagi i spowalniają metabolizm - radzi ekspert.

Pomocne mogą okazać się również witaminy.

- Witaminy z grupy B, magnez, żelazo, witamina D mogą przyczynić się do zwiększenia metabolizmu. Niestety wiele osób cierpi na niedobory tych substancji odżywczych, więc sprawdzanie poziomów i poprawianie wszelkich niedoskonałości może być bardzo pomocne w poprawie metabolizmu - wskazuje dietetyk. Dodaje, że niektóre produkty jak zielona herbata, czosnek, pieprz cayenne i ocet jabłkowy są także naturalnymi środkami wspomagającymi metabolizm, ponieważ dostarczają przeciwutleniaczy, zwiększają poziom energii.

Mitem jest natomiast fakt, że jedzenie w nocy może spowolnić metabolizm.

- Późny, wieczorny posiłek nie będzie miał większego wpływu na twój metabolizm. Wpływ będzie miało to, co zjesz. W tym wypadku ważna jest nie tyle pora dnia, a co właśnie spożywasz w tym czasie - przekonuje Josh Axe.

Zatem nie tylko późnym wieczorem, ale generalnie w swojej diecie, warto wystrzegać się takich produktów, które zwiększają apetyt i przyczyniają się do wahania poziomu cukru we krwi.

- Słodzona, przetworzona żywność i napoje, takie jak sok, wyroby piekarskie, mają negatywny wpływ na nasze zdrowie - dodaje. (PAP Life)