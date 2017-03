Miód - słodkie lekarstwo

Miód przydaje się nie tylko w kuchni. Może pomagać m.in. w leczeniu bezpłodności - twierdzą eksperci. Leczenie chorób produktami pszczelimi nosi nazwę apiterapii.

Zdjęcie - Zawarta w miodzie glukoza bezpośrednio odżywia tkanki, pobudza metabolizm i regeneruje /©123RF/PICSEL

Apiterapia ma dwa oblicza. Pierwsze, dostępne dla każdego, to wykorzystanie produktów pszczelich, takich jak miód, propolis czy pyłek, w codziennej diecie. Drugie oblicze apiterapii wiąże się z wykorzystaniem takich produktów, jako surowców, z których wyodrębnia się tzw. frakcje farmakologiczne, będące później podstawą leków.

Zwolennicy apiterapii podkreślają, że szczególnie współcześnie, kiedy znacząco obniża się, jakość żywności, wskazane jest uzupełnianie diety produktami pszczelimi, które wzmacniają odporność, odżywiają, poprawiają metabolizm i działają profilaktycznie.



Namawiają do korzystania z miodu i innych produktów niemal bez ograniczeń, po preparatów opartych na produktach pszczelich nie można - w przeciwieństwie do niektórych innych specyfików - przedawkować. Miód najlepiej spożywać w jego naturalnej postaci i temperaturze, bez podgrzewania. Dr n. med. Arkadiusz K. Kapliński podkreśla, że największą bombą zdrowotną są pyłek i pierzga (pokarm pszczół w formie grudek).



Endokrynolog i ginekolog wskazuje na jeszcze jedno ważne zastosowanie produktów pszczelich:



- Jest to integralna część terapii podczas prowadzenia ciąży czy przygotowywania ciąży, w szczególności u kobiet, które mają problemy z rozrodem, są w zaawansowanym wieku, czy traciły ciążę. Produkty pszczele są jednym z najlepszych czynników, które mogą tu pomóc.



Miód można również stosować w domowym salonie piękności. Działanie słodkiego płynu jako środka kosmetycznego było znane w starożytnym Egipcie i Rzymie. Stosowano go dla utrzymania młodości, zdrowej skóry i pięknych włosów. Kleopatra dodawała go do swoich mlecznych kąpieli. I słusznie.



- Zawarta w miodzie glukoza bezpośrednio odżywia tkanki, pobudza metabolizm, regeneruje - wychwala wyrób pszczeli dr Kapliński - Zanim zainwestujemy w drogi krem, warto spróbować starych, sprawdzonych sposobów. Na przykład maseczki z dodatkiem miodu są wskazane szczególnie dla osób z suchą cerą. (PAP Life)