Mleko roślinne: Jak może wspomóc zdrowie i dobrą dietę

To produkt w pełni ze zdrowych roślin: zbóż, orzechów, warzyw strączkowych. Mlekiem jest nazywane ze względu na białą barwę. Co kryje w sobie mleko roślinne i jakie wybrać dla siebie.

Zarówno mleko krowie, jak i roślinne ma swoje zalety oraz wady. Wynikają one z tego, że każdy z nas może mieć inne zapotrzebowania zdrowotne i dietetyczne. Poza tym każdemu może smakować inne mleko...



Jakie plusy ma mleko roślinne

Nie zawiera laktozy, co jest ważne zwłaszcza dla osób z jej nietolerancją (czyli uczulonych na mleko krowie).



Jest bogate w wapń (przykładowo w 1/2 szklanki jest około 120 mg wapnia) i nie ustępuje pod tym względem mleku krowiemu, może więc spełniać zadanie jego zamiennika.



Ma mniej tłuszczu niż mleko krowie i dostarcza błonnik - może więc pomóc schudnąć (ale uwaga: niektóre rodzaje mleka roślinnego, np. kokosowe, są wysokokaloryczne).



A wady? Takie mleko może zawierać dodatki smakowe i zapachowe. Czytajmy więc uważnie informacje na opakowaniach. W marketach największy jest wybór mleka z soi, ryżu, owsa, kokosa i migdałów. Pomożemy ci wybrać to najlepsze dla ciebie.

Kokosowe

Zalecane w profilaktyce osteoporozy i na problemy żołądkowe, np. biegunkę. Kaloryczne! 1 szklanka zawiera: 467 kcal, 4,8 g białka; 41,4 g tłuszczu; 18,6 g węglowodanów oraz kwas foliowy, żelazo, wapń, potas, magnez, przeciwutleniacze.



Wskazówka: Lepiej sięgać po nie rano niż wieczorem i pić po rozcieńczeniu wodą.

Ryżowe

Szczególnie polecane alergikom. Zaś cukrzycy nie powinni go pić ze względu na dużą zawartość węglowodanów. 1 szklanka zawiera: 161 kcal; 0,7 g białka; 2,9 g tłuszczu; 32,9 g węglowodanów oraz dużo wapnia i białka.



Wskazówka: Bardzo dobrze sprawdza się w dietach odchudzających.

Owsiane

Dobre dla osób z zaburzeniami gospodarki tłuszczowej. Sprzyja kontroli glikemii, gdy są problemy z tolerancją glukozy i w cukrzycy typu II. 1 szklanka zawiera: 115 kcal; 1,4 g białka; 3,1 g tłuszczu; 20,4 g węglowodanów oraz wit. z gr. B, potas, żelazo, cynk.



Wskazówka: Jest lekko słodkawe. Dobre przy odchudzaniu.

Sojowe

Polecane paniom w okresie menopauzy, gdyż zwiera fitohormony (hormony roślinne). 1 szklanka zawiera: 98 kcal; 14,5 g białka; 3,4 g tłuszczu; 10,3 g węglowodanów oraz dużo wapnia i fosforu.



Wskazówka: Powinny włączyć je do diety osoby niejedzące mięsa - mleko sojowe jest dobrą alternatywą dla białka.

Migdałowe

Mogą je pić osoby z nadciśnieniem, bo jest ubogie w sód, a bogate w potas. Polecane osobom z problemami żołądkowymi (biegunka, wymioty). 1 szklanka zawiera: 72 kcal; 2,2 g białka; 5 g tłuszczu; 3,6 g węglowodanów oraz żelazo, wapń, potas, magnez.



Wskazówka: Przy odchudzaniu - rozcieńczamy je z wodą.

Jak kupować i stosować

W sklepie warto przyjrzeć się etykiecie i wybrać takie mleko roślinne, które ma jak najkrótszy skład, więc nie zawiera zbędnych dodatków smakowych, zapachowych ani polepszaczy. Wybór może zależeć też od tego, do czego chcesz użyć mleka roślinnego, bo każde sprawdza się w różnych daniach i napojach, np.:



- sojowe jest polecane do zup, sosów oraz jako dodatek do kawy;



- owsiane jako dodatek do kawy oraz do gotowania i do pieczenia jako dodatek do ciast;



- ryżowe jako podstawa do koktajli warzywno- -owocowych i płatków;



- migdałowe do deserów, np. budyniów;



- kokosowe do deserów.

Konsultacja: Martyna Skibniewska, dietetyczka