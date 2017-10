Mocne kości – jakich składników potrzebują?

Wiemy, że strażnikiem ich zdrowia jest wapń. Ale okazuje się, że nie jedynym. Potrzeba mu jeszcze innego wsparcia.

Wapń sprawia, że nasze kości są mocne i wytrzymałe, a w przyszłości mniej narażone na osteoporozę. Bez tego minerału z biegiem lat zamieniłyby się w... sitko. Ale wapń sam niewiele zdziała. Poznaj jego ważnych pomocników.

Witamina K

Wiemy, że odpowiada za właściwą krzepliwość krwi. To jej zawdzięczamy ustanie krwawienia, gdy się skaleczymy. Ale witamina K jest bardzo ważna także dla naszych kości. Sprawia, że dostarczony z pożywieniem wapń trafia do szkieletu. Gdyby nie wit. K, minerał gromadziłby się w ściankach naczyń krwionośnych, co mogłoby doprowadzić do zwapnienia tętnic. Wit. K nie pozwala na to, aktywując białka, które zajmują się przenoszeniem cząsteczek wapnia do kości. Co więcej, nawet jeśli doszło już do zwapnienia tętnic, dzięki dostarczeniu organizmowi wit. K można to jeszcze odwrócić. Witamina K występuje w zielonych warzywach liściastych. Znajduje się też w: serach, jajkach, jogurtach naturalnych.

Witamina D

Współgra z wapniem w tworzeniu mocnych kości. Jej niedobór naraża na osłabienie mięśni i rozmiękanie (tzw. osteomalację) kości. Uwaga! Zgodnie z najnowszymi zaleceniami powinniśmy dostarczać sobie witaminy D w preparatach przez cały rok (a nie tylko od września do kwietnia).

Właściwa dzienna dawka witaminy D to:



1000-2000 IU (inaczej 25-50 mikrogramów) - osoby dorosłe powyżej 18. roku życia



1600-4000 IU (40-100 mikrogramów) - osoby z nadwagą lub otyłością, u których BMI (tzw. wskaźnik masy ciała) przekracza 30 (tkanka tłuszczowa utrudnia wytwarzanie i przyswajanie wit. D).