Morwa biała bez tajemnic

Co łączy morwę z jedwabnikami? Dlaczego matki karmiące powinny pić napar z młodych liści tej rośliny? Z jakiego powodu po morwę powinny sięgać osoby zmagające się z cukrzycą? Wreszcie, jak spożywać morwę? Poniższy tekst dostarczy Ci odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące rośliny, której łacińska nazwa brzmi „Morus alba”. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się przedstawiciele firmy Look Food, której wyroby nagrodzono znakami jakości „Doceń polskie”.

Zdjęcie Morwa biała /©123RF/PICSEL

Morwa biała jest rośliną liściastą należącą do rodziny morwowatych. Jej rodzimym miejscem występowania jest Azja Południowo-Wschodnia, a dokładniej Chiny Północne, gdzie od dawna jest powszechnie stosowana w medycynie ludowej (ekstrakty z liści były stosowane do obniżania wysokiego ciśnienia krwi i cholesterolu). W Europie morwa, jako roślina rodząca owoce i dostarczająca liści o działaniu prozdrowotnym, jest uprawiana od XI wieku. Powszechnie roślina ta jest znana jako pokarm jedwabników.

Bogactwo witamin

Morwy są cennym źródłem witamin z grupy B: tiaminy (B1), ryboflawiny (B2) i pirydoksyny (B6). - Właściwości te spowodowały, że naukowcy zaczęli szczegółowo badać morwę białą w kontekście wykorzystania jej w leczeniu chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość, cukrzyca typu II, miażdżyca, czy choroby nowotworowe - podkreśla Marta Walasińska reprezentująca firmę Look Food Sp. z o.o. Spółka specjalizuje się w dostarczaniu konsumentom „zdrowej żywności”; oferuje zarówno produkty BIO (certyfikowane przez Ekogwarancję), jak i artykuły bezcukrowe, czy bezglutenowe.

O wysokiej jakości propozycji Look Food świadczą certyfikaty Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”, którymi uhonorowano trzy wyroby tej firmy. Jednym z nagrodzonych specjałów jest Morwa biała 100%. Produkt otrzymał od specjalistów z branży spożywczej maksymalne noty za wszystkie oceniane aspekty (smak, wygląd i stosunek jakości do ceny), dlatego uzyskał nie tylko certyfikat „Doceń polskie”, ale także tytuł TOP PRODUKT.

Właściwości morwy białej

- Badacze odkryli, że morwa jest bardzo dobrym źródłem związków fenolowych, stanowiących grupę substancji o charakterze bioaktywnym będącymi naturalnymi antyoksydantami. Właśnie z uwagi na dużą zawartość antyoksydantów morwa jest stosowana w terapii wspomagającej chorobę nowotworową, w szczególności polecana jest przy nowotworach płuc - dodaje M. Walasińska. Spośród wszystkich polifenoli, w morwie białej najwięcej jest kwasu chlorogenowego.



- Kwas ten spowalnia wydzielanie glukozy do krwi po posiłku oraz zwiększa czułość na insulinę. Właściwości te sprawiają, że morwa jest szczególnie polecana chorym zmagającym się z cukrzycą typu II iosobom chcącym zredukować swoją masę ciała - wyjaśnia przedstawicielka firmy Look Food. Liście morwy cechą się jednocześnie wysoką aktywnością antybakteryjną i przeciwwirusową, zapobiegają również przebarwieniom skórnym. Co więcej, roślina wykazuje pozytywne działanie na układ nerwowy i może obniżać ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera oraz łagodzić objawy Parkinsona.



- Napar z młodych liści podawany matkom karmiącym pobudza wydzielanie pokarmu. Liście morwy wykazują ponadto dobroczynne działanie na wątrobę, chroniąc przed jej uszkodzeniami -podsumowuje M. Walasińska.