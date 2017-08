Najmniej kaloryczne owoce dostępne latem

Lato to idealna pora, aby "odchudzić" swój talerz. Owoce i warzywa dojrzewające na słońcu, zapewnią wspaniały smak letnim daniom. To doskonały moment, by jeść potrawy bogate w witaminy i błonnik, za to mało kaloryczne. Oto pięć owoców, po które można sięgnąć bez obaw.

Zdjęcie Arbuz to owoc wskazany dla osób będących na diecie /©123RF/PICSEL

Nie napiszemy tu niczego nowego pod słońcem: to arbuz jest najmniej kalorycznym owocem. Zawiera tylko 34,7 kcal w 100 g. Soczysty, żeby nie powiedzieć: wodnisty i delikatnie słodki, cieszy się znakomitą opinią wśród dbających o smukłą sylwetkę. Łatwo go zamienić w pyszne smoothie lub wykorzystać do letniego posiłku w sałatce ze szpinaku z kilkoma kostkami sera feta.

Na drugim miejscu, jako jedne z najmniej kalorycznych owoców są truskawki. Ze swoimi z 34,9 kcal / 100 g wzbudzają zachwyt. Lubimy także ich wyjątkowy smak. Truskawki możemy dodawać do słonych potraw, np. idealnie skomponują się z bazylią i mozzarellą w sałatce. Idealna przekąska dla osób na diecie.

Niewiele kalorii mają także morwy - jedynie 41,1 kcal / 100 g. Świetne jako przekąski - smaczne i sycące. Nadają się do tart czy pasztecików, ale uwaga na dodatki: zwróćmy uwagę, by nie przesadzić z cukrem i tłuszczem.

Podobnie jak arbuz, wysoko na liście najmniej kalorycznych owoców jest melon. Ze swoimi 41,9 kcal / 100 g, ma tę zaletę, że fantastycznie gasi pragnienie, a także głód. Jest wiele propozycji kulinarnych z wykorzystaniem melona. Pasuje do sałatek i do szaszłyków. świetną propozycją na letnią przekąskę będzie sałatka z grillowanym kurczakiem, selerem i melonem. Melon pasuje i do wędzonego schabu, i do krewetek czy do wędzonego pstrąga: szukajmy własnych smaków i komponujmy letnie sałatki według swojego gustu.

Listę pięciu najmniej kalorycznych owoców zamykają maliny. 100 g tych owoców to jedynie 46,3 kcal. Idealne do koktajli i sałatek, także tych pikantnych. Do mieszanki sałat dodajmy kulki mozzarelli i garść malin. Wystarczy skropić całość octem balsamicznym - i sałatka gotowa. (PAP Life)