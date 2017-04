Natura podpowiada jak dobierać i łączyć produkty w diecie

Łączenie w diecie różnych produktów może przynieść wiele korzyści, jeśli tylko wiemy, jakie składniki wzajemnie wspierają swoje wchłanianie i działanie. Inspiracje możemy czerpać z natury, która dobiera składniki tak, by ich wchłanianie było jak najbardziej optymalne.

Nabiał staraj się jeść w słoneczne dni - witamina D przyspiesza wchłanianie wapna

Jak powinno dobierać się produkty, by przynosiły to korzyści dla organizmu? Eksperci przypominają, że niemal we wszystkich produktach występują zarówno białka, tłuszcze i węglowodany - tylko w różnych proporcjach; wyjątek stanowią oleje. Zatem do ich trawienia konieczny jest udział wszystkich enzymów, które produkowane są w różnych miejscach układu pokarmowego.

- Na poziomie fizjologicznym nie posiadamy zdolności identyfikacji produktu, który jemy. Organizm rozpoznaje jedynie składniki pokarmowe w nim zawarte. A wydzielanie enzymów trawiennych zaczyna się już w momencie, kiedy widzimy pokarm i czujemy jego zapach, czyli jeszcze zanim zaczniemy jeść - wyjaśniła Katarzyna Zadka, ekspert programu edukacyjnego "Żyj smacznie i zdrowo".

Sam proces trawienia składników odżywczych wymaga udziału różnych enzymów, znajdujących się w konkretnych miejscach układu pokarmowego. Węglowodany zaczynamy trawić już w jamie ustnej, białka w żołądku, a tłuszcze dopiero w jelitach.Inspiracji możemy szukać w naturze, która tworzy doskonałe połączenia, i dobiera składniki tak, by ich wchłanianie było jak najbardziej optymalne. Przykładem mogą być chociażby jajka, które zawierają niemal komplet witamin i składników odżywczych, zaś odpowiednia ilość lecytyny w nich zawartej w stosunku do cholesterolu, nie wpływa negatywnie na profil lipidowy człowieka.

Ważną rolę pełnią również tłuszcze, w których rozpuszczają się niektóre witaminy. W olejach znajduje się witamina E, w maśle - A, a w śledziu - witamina D. Podobnie jest z produktami zbożowymi, zawierającymi witaminy z grupy B m.in.: tiaminę, niacynę i pirydoksynę, które są niezbędne do prawidłowego metabolizmu węglowodanów zawartych w tych produktach. Eksperci radzą zatem, że jeśli chcemy zwiększyć przyswajalność żelaza, warto włączyć do diety produkty zawierające kwas foliowy i witaminę C. Taki zestaw znaleźć można np. w burakach. Do obiadu z mięsem, fasolą czy szpinakiem wystarczy dodać świeżą paprykę, pomidory, kapustę lub przed podaniem skropić danie cytryną czy posypać świeżą natką pietruszki.

Warzywa najlepiej spożywać w towarzystwie dobrego oleju roślinnego - rzepakowego, lnianego czy oliwy. Dzięki temu organizm lepiej przyswoi rozpuszczalną w tłuszczach prowitaminę A i likopen - barwnik znajdujący się w czerwonych warzywach i owocach, będący antyoksydantem. Z kolei do lepszego przyswajania wapnia zawartego np. w kefirze, konieczna jest witamina D. Doskonałym sposobem na dostarczenie jej do organizmu w naturalny sposób jest m.in. spożywanie produktów mlecznych na wiosennym słońcu - radzą specjaliści. (PAP Life)