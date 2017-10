Nawyki dobre dla... wątroby

Aby każdego dnia dobrze pracowała i była zdrowa

Zdjęcie Płatki owsiane jedzone codziennie, wpłyną korzystnie na pracę wątroby /©123RF/PICSEL

Gimnastykujemy się minimum 2,5 godziny w tygodniu

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia osoby w wieku 18-64 lata powinny przeznaczać tygodniowo 150 minut na aktywność fizyczną typu marsz, biegi, jazda na rowerze, pływanie. Jeszcze lepiej, gdy jest to 300 minut. Dzięki temu mamy nie tylko mniejszą wagę, ale także chronimy swoją wątrobę przed odkładaniem się tłuszczu, a nawet możemy zredukować jego ilość. Udowodniono nawet, że dzięki odpowiedniej aktywności fizycznej można do pewnego stopnia cofnąć niealkoholowe stłuszczenie wątroby.



Codziennie jemy pokarm, który zawiera tzw. fospolipidy



To dla wątroby bardzo ważne składniki. Jej komórki (tzw. hepatocyty) mają błony, które w 65 proc. składają się właśnie z fosfolipidów. Aby dostarczyć sobie tych substancji, wystarczy sięgnąć po: płatki owsiane, orzechy włoskie, kiełki Aby każdego dnia dobrze pracowała i była zdrowa pszenicy, soję, szparagi, ryby, jaja lub wątróbkę.



Pijemy herbatkę z dziurawca



Zioło to jest zalecane przez specjalistów naturoterapii przy schorzeniach wątroby - zapobiegawczo i leczniczo. Pomaga np. przy stanach zapalnych dróg żółciowych oraz kamicy. Prosty przepis na napar: 1 łyżkę suszonych kwiatów dziurawca i ew. dodatkowo 1 łyżeczkę liści mięty zalewamy 1 szklanką wrzątku i przykrywamy na 30 min; odcedzamy. Pijemy 1-2 razy dziennie (po uzgodnieniu z lekarzem lub naturoterapeutą).



Raz w roku badamy poziom jej enzymów



U kobiet wskazaniem do zrobienia testu może być stosowanie doustnej antykoncepcji. Tabletki antykoncepcyjne należą do grupy leków, które, gdy są dłużej przyjmowane, mogą wywoływać przewlekłe zapalenie wątroby. Stąd dopóki je zażywamy, wskazane jest, byśmy kontrolowały funkcjonowanie organu (zgodnie z zaleceniami lekarza rodzinnego lub ginekologa).