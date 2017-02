Nie pięć, a dziesięć porcji warzyw i owoców dziennie - radzą eksperci

Nie pięć, a dziesięć porcji warzyw i owoców dziennie - zdaniem specjalistów podwojenie ich ilości w codziennej diecie może znacznie obniżyć ryzyko chorób. Specjaliści wskazują jak w łatwy i przyjemny sposób zwiększyć ich codzienną porcję.

Po przeanalizowaniu danych z ponad 95 badań, naukowcy z Imperial College London wskazali, że spożywanie 800 g owoców i warzyw dziennie może zmniejszyć ryzyko udaru o jedną trzecią, a ryzyko chorób serca o blisko jedną czwartą.

- Nasze badania jedynie potwierdzają, że wysokie spożycie warzyw i owoców przynosi ogromne korzyści dla zdrowia, dlatego powinniśmy się starać zwiększać ich ilość w codziennej diecie - podkreśla główny autor badania, dr Dagfinn Aune.



Jednym ze sposobów na przemycenie do diety większej porcji warzyw i owoców są soki i koktajle. Eksperci podkreślają jednak, że w ich przypadku przeważać powinny warzywa. Dietetyk Marisa Moore przekonuje, że należy pamiętać, iż kalorie w płynie to wciąż kalorie.

- Większość z nas uwielbia smak owoców, zatem dodajemy do smoothie banana, ananasa, mango, brzoskwinie - oczywiście wszystkie te składniki są bardzo zdrowe. Ale są to tylko owoce, które są bardzo szybko trawione, co powoduje, że znacznie szybciej będziemy odczuwać głód - podkreśla na łamach "NY Mag" Moore.



W komponowaniu różnorodnych smaków koktajli nie trzeba rezygnować z owoców, jak przekonuje dietetyk, ale należy je traktować raczej jako coś, co wzbogaci i osłodzi smak smoothie. Zatem owoce powinny stanowić mniejszość i być jedynie dodatkiem. Dietetyk zachęca, aby bazą smoothie były różnorodne warzywa, które pozwolą zaspokoić głód, a równocześnie nie będą tuczące.

Warzywa i owoce sprawdzą się również doskonale, jako alternatywa dla niezdrowych przekąsek, szczególnie tych spożywanych wieczorem. Eksperci zachęcają aby krakersy i chipsy zamienić na pokrojone w słupki warzywa. Można również przygotować warzywne i owocowe chipsy.



Najbardziej sprzyjającym trendem, który pozwala na zwiększenie codziennej porcji warzyw jest "souping", tzw. dieta zupowa. Do takiej formy przemycania warzyw zachęca BHF (British Heart Foundation).

Zupy, w przeciwieństwie do soków, są kompletnym posiłkiem, sycącym i pełnowartościowym. To idealny pomysł na lekki, pożywny posiłek przepełniony składnikami odżywczymi do ostatniej łyżki. Jesienią i zimą doskonale rozgrzewa, latem zupy spożywane w postaci chłodników orzeźwią. Są bardzo proste w przygotowaniu, dają również nieograniczone pole do eksperymentowania ze smakiem. (PAP Life)