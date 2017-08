Nietypowe, ale skuteczne sposoby na ból głowy

Może być wywołany m.in. noszeniem zbyt ciężkiej torebki, spadkiem poziomu cukru i odwodnieniem. Warto dostosować sposób leczenia bólu głowy do jego przyczyny.

Zdjęcie Nie musisz się męczyć z bólem głowy, skorzystaj z naszych rad! /©123RF/PICSEL

Często miewasz bóle głowy? Nie traktuj tej dolegliwości jak czegoś nieuchronnego. To nic naturalnego. Gdy odczuwasz męczące bóle głowy, powinnaś najpierw wybrać się do lekarza, by wykluczył on poważne przyczyny dolegliwości. Jeśli okaże się, że nic ci nie jest, nie oznacza to wcale, że z bólem głowy masz się pogodzić. Ból sam w sobie jest chorobą. Kiedy go odczuwasz, twój organizm jest w stresie i produkuje szkodliwe dla zdrowia substancje. W rezultacie, gdy ból trwa zbyt długo albo pojawia się częstokrotnie, efektem może być utrzymujące się rozkojarzenie, bezsenność, chroniczne zmęczenie, uczucie rozbicia, a nawet depresja. Sposób przeciwdziałania bólowi trzeba wybrać ze względu na przyczynę. A ponieważ do tej pory nie wszystkie są wyjaśnione, proponujemy kilka naturalnych, często zaskakujących rozwiązań, byś mogła wybrać najskuteczniejsze dla siebie.

Imbir i pierwiosnek naturalne remedia

Reklama

Ból możesz złagodzić ziołowymi środkami. Jednym z bardziej skutecznych jest napój z cytryną i imbirem (kawałek imbiru, sok z połowy cytryny oraz łyżeczkę naturalnego miodu zalej szklanką wrzącej wody). Inne naturalne leki na bóle głowy to napar z pierwiosnka i bratka (po pół łyżeczki na szklankę wrzątku) albo wieloskładnikowa ziołowa herbatka Migrenka (Herbapol) zawierająca między innymi ziele melisy, owoc aronii, kwiat rumianku, kwiat lawendy, ziele werbeny, liść rozmarynu.



Osoby, które często cierpią z powodu bólów głowy, mogą wypróbować dwutygodniową kurację zmniejszającą zarówno ich częstotliwość, jak i nasilenie. Potrzebna będzie mieszanka ziół w równych częściach: liści melisy, kwiatów lawendy, kwiatów pierwiosnka, korzenia kozłka lekarskiego, kory kaliny, szyszek chmielu, ziela bukwicy, kłączy tataraku, owoców kopru włoskiego i liści przetacznika. Taką herbatę trzymamy w zamkniętym pojemniku. Napój przygotowujemy, zalewając trzy łyżki ziół trzema szklankami wrzątku i podgrzewamy pod przykryciem przez 30 minut. Przelewamy do termosu (przez sitko) i pijemy szklankę naparu trzy razy dziennie.



Badania dowodzą, że ból głowy może być wywołany niskim poziomem cukru we krwi. Do takiego stanu może dojść np. w sytuacji, gdy zapomnimy o jednym z posiłków. Bywa więc, że ból głowy możemy zdusić w zarodku, wypijając słodki napój, np. herbatę z cukrem albo sok owocowy czy coca-colę).

Tabletki, kapsułki - które wybrać, kiedy i jak często brać?

Jeśli zaczyna cię boleć głowa, nie czekaj, aż przejdzie. Gdy ból się rozwinie, trudniej go zwalczyć. Dlatego środek przeciwbólowy trzeba wziąć jak najszybciej. Nie chcesz się zatruwać chemią, więc zwykle zażywasz pół tabletki? Taka ilość leku zwykle nie radzi sobie z bólem. Dawki substancji aktywnych w środkach przeciwbólowych są starannie dobierane i żaden koncern farmaceutyczny nie marnowałby pieniędzy na większą ilość, gdyby podanie mniejszej działało.



Wzięłaś proszek przeciwbólowy, ale głowa nadal boli? Kolejna tabletka z tego samego opakowania albo inny środek z tej samej grupy leków raczej nie polepszy sytuacji. Jest jednak możliwe, że ból zmniejszy się albo zniknie, gdy zażyjesz inny typ leku przeciwbólowego. Jakie leki można łączyć, a jakich nie? Nigdy nie zażywamy razem leków z grupy NLPZ, czyli kwasu salicylowego (Aspiryna, Polopiryna), ibuprofenu (Ibuprom, Nurofen), naproksenu (Anapran), ketoprofenu (Ketonal). Jeśli ból nie ustąpi po którejś z tabletek z tej grupy, w następnej kolejności lepiej sięgnąć po środek zawierający paracetamol (Panadol, Apap).



Wielu osobom cierpiącym na bóle głowy dopiero zażycie kombinacji dwóch rodzajów środków przeciwbólowych przynosi ulgę. Warto wypróbować ten sposób. W aptekach są dostępne leki, które łączą ze sobą dwie przeciwbólowe substancje (np. Excedrin - kwas salicylowy i paracetamol, Nurofen Ultima - ibuprofen i paracetamol).

Twoja torebka waży ponad 2 kg? Czas zrzucić ten ciężar!

Przyczyną bólu głowy może być zbyt ciężka torebka. Szczególnie jeśli nosisz ją na jednym ramieniu, bo to powoduje przykurcze mięśni przynoszące ból. Uczucie dyskomfortu może dotyczyć nie tylko głowy, ale też pleców ramion czy karku. Twoja torebka nie powinna ważyć więcej niż dwa kilogramy. A z przeprowadzonych w Polsce badań wynika, że torebki większości kobiet w naszym kraju ważą od dwóch do pięciu kilogramów! Warto więc dokonać przeglądu jej wnętrza i pozbyć się tego, co niepotrzebne lub część przepakować do dodatkowej, np. płóciennej torby, którą będziesz nosić w drugiej ręce. Rozważ zastąpienie torebki np. eleganckim plecakiem, który rozkłada ciężar na oba ramiona i nie powoduje powstawania przykurczów.

Zdjęcie Czasem wystarczy się dobrze nawodnić, by ból głowy minął / ©123RF/PICSEL

Dwie szklanki wody, nim sięgniesz po proszek

Woda to jeden z lepszych leków na ból głowy. Ta dolegliwość bardzo często jest bowiem sygnałem odwodnienia. Z badań wynika, że osoby, które regularnie popijają wodę, rzadziej miewają bóle głowy. Okazuje się również, że już odwodnienie na poziomie 2-3 proc. może być odpowiedzialne za wystąpienie migreny. Gdy boli głowa, trzeba więc jak najszybciej zacząć pić wodę - najlepiej wypić od razu (ale nie duszkiem, tylko małymi łykami) dwie szklanki, a gdy minie pół godziny jeszcze szklankę.



Lekarze zalecają, by pić przynajmniej 1,5 litra wody na dobę. Pamiętajmy jednak, że najlepszym sposobem na nawadnianie organizmu jest przyjmowanie płynu małymi porcjami, czyli picie np. połowy szklanki co godzina, półtorej. Nigdy nie czekamy, aż poczujemy pragnienie! Jest to sygnał odwodnienia. Warto też mieć świadomość, że latem trzeba pić więcej niż w pozostałych porach roku - w czasie upalnego dnia możemy bowiem dodatkowo wypocić nawet kilka litrów wody.

Zimny okład na czoło, gorąca kąpiel nóg

Jeśli twój ból głowy spowodowany jest napięciem mięśni szyi, ulgę przyniesie położenie ciepłego kompresu na karku (na 15-20 minut). Przy bólach głowy pomaga także kąpiel nóg w bardzo ciepłej wodzie (powinna ona trwać 2-3 minuty). Ten prosty zabieg powoduje bowiem dopływ krwi do nóg i odpływ jej z głowy. W rezultacie zmniejszy się ucisk na naczynia krwionośne w głowie. Pożądany efekt przyniesie ułożenie na czole lodowego kompresu żelowego (możesz go zastąpić torebką mrożonych warzyw owiniętą w ściereczkę). W niskiej temperaturze naczynia krwionośne zwężają się i przestają uciskać na nerwy.

Magdalena Patryas