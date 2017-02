Nieznane sposoby na bóle pleców

W przypadku dolegliwości bólowych wywoływanych uszkodzeniem krążka międzykręgowego czy rwą kulszową, a także spowodowanych zespołem napięcia przedmiesiączkowego czy zaburzeniami ukrwienia znaczącą ulgę mogą dać kompresy z ziaren pszenicy.

Zdjęcie Sposobem na złagodzenie bólu pleców są okłady z pietruszki, ruty zwyczajnej i oliwy /©123RF/PICSEL

W zależności od tego, jak rozległe jest bolące miejsce, weź od 0,5 do 1 kilograma ziaren pszenicy. Zalej od 1 do 2 l wody, doprowadź do wrzenia i pogotuj przez mniej więcej 20 minut. Następnie odcedź ziarna. Na łóżku połóż gruby ręcznik frotte, a na nim rozłóż gorące ziarna pszenicy. Sprawdź ręką, czy nie są nadmiernie gorące - chodzi o to, by nie poparzyły skóry. Połóż się na nich tak, by bolące miejsce dotykało ziaren. Pozostań w tej pozycji przez dwie, a nawet trzy godziny. Ażeby ta kuracja dała oczekiwany efekt, trzeba ją powtórzyć co najmniej pięć do dziesięciu razy.



Innym zalecanym przez XII-wieczną uczoną benedyktynkę, św. Hildegardę sposobem na złagodzenie bólu pleców są okłady z pietruszki, ruty zwyczajnej i oliwy. Porady pochodzą z książki Wigharda Strehlowa "Zdrowie z mądrości natury. Przewodnik po medycynie św. Hildegardy z Bingen". Wyd. Esprit.

Do ich przygotowania potrzebujemy: 20 g świeżych listków pietruszki, 80 g ruty zwyczajnej i 50 ml oliwy z oliwek. Zioła drobno posiekaj, wymieszaj z oliwą i podgrzewaj przez pięć minut. Następnie schłódź mniej więcej do temperatury ciała. Umieść na gazie, umocuj na bolącym miejscu. Pozostaw na godzinę lub dwie. W razie potrzeby powtórz ten zabieg.