Niskie ciśnienie

Jesteś ciągle senna, brak Ci energii? To nie musi być objaw przemęczenia, lecz sygnał, że masz niedociśnienie.

Zdjęcie Jesteś wciąż zmęczona? To może być niedociśnienie! /©123RF/PICSEL

Czasem przypadłość ta nie daje żadnych objawów, ale może też powodować uciążliwe dolegliwości: senność, chroniczne zmęczenie, kłopoty z koncentracją, zły nastrój, niepokój, ciągle zimne ręce i stopy, ból głowy.



Może mieć związek z nieprawidłową budową naczyń krwionośnych - wiotkich, mało elastycznych, nie stawiających oporu krwi. Czasem wynika z chorób, np. anemii, niedoczynności nadnerczy, choroby Parkinsona, cukrzycy. Bywa skutkiem odwodnienia, stresu, siedzącego trybu życia. Pojawia się też z wiekiem. U seniorów układ krążenia funkcjonuje mniej sprawnie.



Poza tym do niedociśnienia przyczyniają się przyjmowane przez nich leki odwadniające, a także osłabione odczuwanie pragnienia.



Przejściowy, gwałtowny spadek ciśnienia może zdarzyć się każdemu. Zwłaszcza przy nagłej zmianie pozycji ciała, np. gdy rano szybko wstajemy z łóżka. Pojawiają się zawroty głowy, mroczki przed oczami itp. To efekt tzw. niedociśnienia ortostatycznego, gdy krew gromadzi się w nogach, mniejsza jej ilość jest tłoczona do serca. Przy skłonności do niedociśnienia ortostatycznego warto spać na wysokiej poduszce. Nie zrywać się z łóżka - poleżeć, poprzeciągać się, wolno usiąść. Gdy długo stoimy i czujemy, że jest nam słabo, skrzyżujmy i mocno ściśnijmy kolana - to wypchnie krew do góry. Albo usiądźmy i zróbmy głęboki skłon. Jeśli to możliwe, połóżmy się z uniesionymi nogami.



W niedociśnieniu rzadko stosuje się leki. Pomaga nawadnianie. Gdy mało pijemy, krew gęstnieje, zmniejsza swą objętość w naczyniach, co sprzyja spadkowi ciśnienia. Pijmy dziennie nie mniej niż 2 l płynów, najlepiej wody. Kawa podnosi ciśnienie, ale na krótko. Powoduje odwodnienie, więc ciśnienie szybko spada. Energii doda ruch - szybki marsz, prosta gimnastyka, np. kilka skłonów, przysiadów. Osobom z niedociśnieniem nie służą obfite, ciężkostrawne posiłki: powodują senność. Z kolei głodzenie się zmniejsza poziom glukozy we krwi, co obniża ciśnienie. Jedzmy więc częściej, regularnie, niewielkie porcje.



Podniosą je

Naprzemienny prysznic. Pobudzi krążenie, doda energii. Najlepiej brać go rano po wstaniu z łóżka. Obmywać ciało na zmianę strumieniem ciepłej i chłodnej wody. Kończymy zimnym strumieniem. Przy niskim ciśnieniu lepiej unikać ciepłych kąpieli w wannie. Mogą przyczynić się do zasłabnięcia.

Pobudzający masaż. Jeśli naszym problemem jest poranny spadek ciśnienia, możemy jeszcze przed wstaniem z łóżka wykonać masaż na sucho. Ręcznikiem frotte lub szorstką rękawicą do masażu (np. z sizalu). Najpierw masujemy ręce i nogi od palców w kierunku serca, następnie resztę ciała od dołu ku górze.