Obalamy mity na temat oleju i jajek

Czy polski olej jest zdrowszy niż oliwa, a jajka wcale nie są szkodliwe? Odpowiada dietetyk - Martyna Skibniewska.

Zdjęcie Jajka zawierają wit. A, D, E, B2, żelazo, wapń, potas /©123RF/PICSEL

- Tak, nasz rodzimy olej rzepakowy jest zdrowszy od oliwy, bo zawiera zdrowe kwasy tłuszczowe omega-6 oraz omega-3 w najkorzystniejszej dla organizmu proporcji, czyli 2:1. Natomiast w oliwie z oliwek stosunek kwasów omega-6 i omega-3 wynosi 9:1, co stawia oliwę na gorszej pozycji. Choć oczywiście też jest zdrowa, jedzona z umiarem (do 2 łyżek dziennie). Wybieraj olej, zwłaszcza ten tłoczony na zimno, nierafinowany, ponieważ ma korzystniejszy skład.

Reklama

- Oczywiście, jajka są zdrowe! Opowieści o ich szkodliwości to mit! Najnowsze badania pokazały, że cholesterol zawarty w jajkach nie wpływa na podwyższenie cholesterolu we krwi. Jaja dostarczają za to tzw. aminokwasów egzogennych, czyli tych, których organizm sam nie jest w stanie wyprodukować. Żółtko jajka jest skarbnicą witamin i minerałów, poza tym zawiera luteinę, która poprawia wzrok!