Oczyszczanie organizmu - wspomagaj naturalny detoks

Nie mają pięknych metek i krzykliwych opakowań, ale najlepiej oczyszczają nasze ciało. To owoce i warzywa - podkreśla Rebecca Katz, założycielka Healing Kitchens Institute. Ekspert zdradza, które produkty najlepiej wspomagają naturalny detoks organizmu.

Zdjęcie Awokado - smaczny sposób na skuteczny detoks /©123RF/PICSEL

- Słowa detoks nadużywa się w sprzedaży niektórych produktów, na tyle, że straciło ono swoje znaczenie. W rezultacie ludzie sądzą, że muszą poddać się jakiejś ciężkiej diecie i włożyć dużo pracy, aby oczyścić organizm. Handluje się towarami, które obiecują detoks ciała. A najlepsze produkty, które oczyszczają nasze ciało nie mają pięknych opakowań i krzykliwych metek, to owoce i warzywa, które znajdziemy w każdym sklepie, a najcięższą pracę każdego dnia wykonują nerki i wątroba - wyjaśnia na łamach The Washington Post Rebecca Katz, założycielka Healing Kitchens Institute.

Ekspert podkreśla, że istnieje wiele składników odżywczych, które utrzymują zdrowie wątroby i reszty ciała, w tym jeden szczególny, błonnik. Innym sposobem, w jaki możemy wspomóc naturalny system oczyszczania naszego organizmu jest właściwe nawodnienie.



- Badania pokazują, że im więcej spożywamy wody, bulionów, herbatek ziołowych, tym lepiej nerki radzą sobie z usuwaniem ubocznych produktów przemiany materii. Ponad to warto dodać trochę kolorytu naszej diecie - wyjaśnia Katz.



Na jej liście "odtruwających produktów" znalazły się: karczochy, awokado, szparagi, buraki, kolendra, mięta, pietruszka, brokuły, kalafior, brukselka, chrzan, rzodkiewki, rzepa, kapusta, rukola, czosnek, cebula i cytryny.

- To moja krótka lista pysznych produktów, które wzmacniają naturalny proces detoksykujący w naszych ciałach. Warto myśleć o nich jak o kulinarnej aptece, czynnej całą dobę. Każdy z tych produktów jest pełen silnych przeciwutleniaczy. One wszystkie pomagają usunąć z naszego ciała metaboliczne śmieci - wyjaśnia Rebecca Katz - Warto zakochać się w warzywach, ziołach i przyprawach - to najlepsza ekipa sprzątająca. Ich spożywanie, zwiększa zdolność organizmu do pozbywania się produktów ubocznych przemiany materii - dodaje. (PAP Life)