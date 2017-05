Od odchudzającego ananasa do szkodliwego mleka, czyli włoscy rolnicy obalają mity

Odchudzające działanie ananasa, szkodliwość mleka dla dorosłych i przewaga cukru trzcinowego nad białym - to niektóre fałszywe mity, które obalają eksperci z włoskiego związku rolników. Ich tezy niekiedy zaskakują.

Zdjęcie Rolnicy obalają też mit o tym, że cukier trzcinowy jest zdrowszy od białego i że zawiera mniej kalorii. /©123RF/PICSEL

Rolniczy związek Coldiretti przedstawił 10 powszechnych, nieprawdziwych mitów na temat żywności, a swą inicjatywę nazwał: "koniec z fake news przy stole".

Jak podkreślono, celem ataków i różnego rodzaju kampanii, zwłaszcza w Internecie, są niemal wszystkie produkty żywnościowe. Jedne "oskarżane" są o ogromną szkodliwość, a innym z kolei przypisuje się bezpodstawnie dobroczynne właściwości.

Na liście wymienione zostało, jako wyjątkowo rozpowszechniona bzdura, przekonanie o tym, że ananas dzięki zawartości bromeliny, mieszaniny enzymów, pomaga spalać tłuszcz, a zatem rzekomo działa odchudzająco. Bromelina występuje w ananasie, to prawda, ale w łodydze , której nikt nie je - zauważają eksperci z Coldiretti. Poza tym, jak zauważają, enzymy te wspomagałaby trawienie białka , a nie spalanie kalorii.

Włoscy specjaliści odnotowali, że w internecie można też znaleźć bardzo dużo informacji na temat szkodliwości mleka dla organizmów osób dorosłych. Podsumowując te opinie podkreślili, że mleko krowie, kozie i owcze od tysięcy lat jest składnikiem diety ludzi i to do tego stopnia, że materiał genetyczny człowieka uległ modyfikacji po to, by umożliwić również w okresie dorosłości produkcję enzymu rozkładającego laktozę.

Banany, jak można przeczytać w analizie, wbrew obiegowym opiniom, znajdują się dopiero na 9. miejscu wśród owoców i warzyw bogatych w potas. Na czele tej klasyfikacji znajduje się surowy szpinak i rukola, a wśród owoców- kiwi.

Rolnicy obalają też mit o tym, że cukier trzcinowy jest zdrowszy od białego i że zawiera mniej kalorii. Tymczasem oba te rodzaje mają takie same właściwości odżywcze- zapewniają autorzy tekstu.

Kładą następnie nacisk na to, że z żadnych badań naukowych nie wynika, że jedzenie mięsa, także w małych ilościach, jest szkodliwe dla zdrowia. Przeciwnie, wskazują, naukowo potwierdzone zostały korzyści z pełnej diety, która zawiera także mięso.

Kolejny obalony mit dotyczy mąki kamut, przedstawianej, jako starożytna mieszanka zbóż o wyjątkowych, niespotykanych w innych rodzajach właściwościach. Tymczasem jest to, wyjaśniają, marka handlowa, zarejestrowana w USA. Sprzedawana pod nią jest mąka z pszenicy o gatunku Khorasan (Triticum turgidum turanicum), uprawianej zarówno w Ameryce, jak i we Włoszech. Mąka ta ma takie same cechy i działanie, jak na przykład orkisz czy tzw. twarda pszenica- twierdzą włoscy eksperci.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP Life)