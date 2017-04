Odejmij sobie lat, jedząc wielkanocne smakołyki

Tradycyjne przysmaki, które co roku goszczą na naszych stołach, symbolizują odradzanie się i witalność. I rzeczywiście, składniki, z których przyrządzamy te dania, pomagają nam dłużej zachować dobre zdrowie i formę.

Zdjęcie Świąteczne jedzenie to nie tylko przyjemność, ale skuteczne działanie odmładzające /©123RF/PICSEL

Faszerowane jajka ochronią oczy i serce

Zawarte w żółtku kwasy omega- 3 oraz lecytyna zapobiegają odkładaniu się w organizmie blaszek miażdżycowych, a więc chronią przed miażdżycą i chorobami serca. Żółtko to także bogactwo beta-karotenu i lecytyny, która zapobiega uszkodzeniu siatkówki oka i zmniejsza ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej oraz wspomaga pracę mózgu. To jednak nie wszystkie zalety jajek. Są one również źródłem łatwo przyswajalnego białka, wielu witamin, m.in. A, D i B12, a także większości składników mineralnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.



Będziesz jeszcze zdrowsza! Nie łącz jajek z majonezem. Farsz przyrządzaj, mieszając żółtka z olejem, jogurtem natur., posiekanymi pestkami dyni, ziołami, przyprawami. Danie będzie dla organizmu bombą odżywczą.

Babka czekoladowa zmniejszy ryzyko miażdżycy, poprawi humor

Pod warunkiem że dodasz do niej gorzką czekoladę o zawartości min. 70 proc. ziarna kakaowca. Taka czekolada zawiera flawonoidy i polifenole, które obniżają poziom złego cholesterolu, zapobiegają miażdżycy i zakrzepom. Gorzka czekolada zawiera też tryptofan, który podnosi w mózgu poziom serotoniny, zwanej hormonem szczęścia.



Będziesz jeszcze zdrowsza! Gdy białą mąkę w babce zastąpisz mąką pszenną razową, a jeszcze lepiej - orkiszową razową, która wyróżnia się zawartością rodanidu, związku działającego jak naturalny antybiotyk i stymulującego układ odpornościowy.

Tarty chrzan pobudzi system odpornościowy

Ten ceniony od wieków korzeń ma silne działanie bakteriobójcze, przeciwwirusowe i grzybobójcze, wspomaga odporność organizmu i zawiera dwa razy więcej wit. C niż cytryna. Znajdują się w nim też glukozynolany, czyli substancje, które zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia niektórych nowotworów, np. piersi, płuc i żołądka. A oprócz tego chrzan poprawia trawienie.



Będziesz jeszcze zdrowsza! Najlepszy jest świeżo tarty korzeń - po niego sięgaj najczęściej. Unikaj chrzanu w słoiku (zawiera cukier, gumę guar i konserwanty, np. E223).

Żurek wspomoże pracę jelit, zapobiegnie zaparciom

Przygotowany na prawdziwym zakwasie z mąki żytniej razowej jest skarbnicą wit. B i zdrowych bakterii kwasu mlekowego, które wspomagają perystaltykę jelit, przywracają równowagę flory bakteryjnej i zapobiegają niestrawności.



Będziesz zdrowsza! Gdy czysty żur podasz bez śmietany, a z czosnkiem, chrzanem, jajkiem i ew. chudą kiełbasą.

Pasztet z wątróbką zaba o wzrok i... urodę

Wątróbka jest jednym z najbogatszych źródeł wit. A, która zapobiega tzw. kurzej ślepocie, utrzymuje w zdrowiu skórę, włosy, paznokcie i chroni przed infekcjami. Wątroba to także źródło wit. D, odpowiedzialnej za zdrowie kości, wit. z grupy B i kwasu foliowego, wspomagających pracę układu nerwowego, oraz koenzymu Q10 - silnego antyoksydantu, który wspomaga pracę serca i mięśni, ma też właściwości przeciwnowotworowe.



Będziesz jeszcze zdrowsza! Zamiast tłustego mięsa do pasztetu dodaj warzywa, np. gotowaną soczewicę i zioła. W ten sposób zadbasz o prawidłowy poziom cholesterolu.

Galareta wzmocni włosy i paznokcie

Dzięki długiemu gotowaniu nóżek kurzych lub wieprzowych, z których przygotowuje się wielkanocną galaretę, wytwarza się kolagen, który wzmacnia włosy i paznokcie oraz sprawia, że skóra dłużej zachowuje jędrność i młody wygląd. Kolagen wspomaga też odbudowywanie chrząstki stawowej, zużywającej się wraz z wiekiem, i poprawia ruchomość stawów.



Będziesz jeszcze zdrowsza! Do galarety dodawaj chude mięso, np. ugotowanego indyka, cielęcinę i jarzyny ugotowane na półtwardo, mogą to być warzywa korzeniowe, brokuły, kalafior, groszek itp. Danie będzie bogatsze w witaminy i lżej strawne.

Zdjęcie Na świątecznym stole nie może zabraknąć paschy! / ©123RF/PICSEL

Pascha ochroni kości, ułatwi też odchudzanie

Głównym składnikiem paschy jest twaróg - zawiera on lekkostrawne białko i wapń, który dba o kości i wspomaga odchudzanie. Twaróg jest też źródłem lizyny: aminokwasu korzystnie wpływającego na układ nerwowy, sprzyjającemu koncentracji.



Będziesz jeszcze zdrowsza! Wybieraj twaróg półtłusty. Zawiera kwasy niezbędne do przyswojenia zawartych w nim wit. A, D i E.

Sałatka z rybą zmniejszy ryzyko zawału i nowotworów

To danie to bomba odżywcza. Świeże warzywa dostarczą ci witamin, a ryby kwasów omega-3, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serca i mózgu. Jedząc ryby i warzywa, możesz lepiej chronić się przed nowotworem, m.in. piersi i tarczycy.



Będziesz jeszcze zdrowsza! Częściej wybieraj ryby morskie, oprócz kwasów omega-3 zawierają także ważny dla nas jod i selen.

Mazurek z orzechami poprawi pamięć

Orzechy to skarbnica nienasyconych kwasów tłuszczowych, wit. E, z grupy B, magnezu i żelaza. Jedząc orzechy, zmniejsza się ryzyko udaru, zawału serca i niektórych nowotworów, a za to poprawia się pamięć i kondycja skóry.



Będziesz jeszcze zdrowsza! Wybieraj różne orzechy, np. migdały mają najwięcej wit. E, nerkowce - magnezu i żelaza, włoskie - kwasów tłuszczowych, a ziemne - wit. B3 i białka. Do orzechów warto dodać też sezam. Te ziarenka zawierają kilka razy więcej wapnia niż mleko!