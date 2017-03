Olej kokosowy, gluten i soki - eksperci obalają dietetyczne mity

Olej kokosowy, gluten i modne diety - kardiolodzy i naukowcy w najnowszym raporcie odsiewają fakty od mitów i wskazują, co tak na prawdę dobrze wpływa na zdrowie serca. Negatywnie oceniają m.in. olej kokosowy, pozytywnie - orzechy.

W raporcie opublikowanym w "Journal of the American College of Cardiology" eksperci zwracają m.in. uwagę na tłuszcze, które odgrywają istotną rolę w profilaktyce zdrowia serca. Liczne badania wskazują, że spożywanie produktów bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób serca. Wśród olejów, które charakteryzują się wysoką zawartością kwasów nasyconych znalazł się niezwykle modny w ostatnim czasie olej kokosowy.

W raporcie eksperci zauważają, że w ostatnim czasie pojawiło się wiele doniesień wskazujących na korzyści zdrowotne olejów tropikalnych, jednak badacze nie znajdują żadnych dowodów na poparcie tej tezy. Tłuszczem, który zdaniem kardiologów jest najzdrowszy, jest oliwa z oliwek.

Produktem, który warto włączyć do diet są orzechy. "Orzechy mogą być uwzględnione, jako część zbilansowanej diety w celu zmniejszenia ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Należy jednak kontrolować wielkość ich porcji, ponieważ orzechy są bardzo kaloryczne" - wskazują naukowcy.

Żadnych ograniczeń nie wymagają natomiast zielone warzywa liściaste. "Dieta bogata w zielone warzywa niweluje czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego" - wskazują badania.

W raporcie eksperci przestrzegają przed niektórymi z popularnych dietetycznych trendów m.in. nadmiernym spożyciem soków. Naukowcy wskazują, że głównym problemem jest wzrost spożycia kalorii i zwiększona ilość cukrów. Soki, eksperci radzą zastąpić kilkoma porcjami świeżych warzyw i owoców.

Na koniec naukowcy ocenili zasadność stosowania diet bezglutenowych. W ciągu ostatnich kilku lat liczba osób stosujących dietę bezglutenową znacznie wzrosła. Nie wynika to jednak ze wzrastającej liczby osób z celiakią, a mody na dietę bez glutenu.

"U osób, u których zdiagnozowano nadwrażliwość albo nietolerancję na gluten, dieta bezglutenowa, bogata w owoce i warzywa, białka, orzechy i nasiona jest istotna w celu niwelowania objawów. Jednak nie stwierdzono żadnych korzyści zdrowotnych stosowania diety bezglutenowej u osób, które nie wykazują nadwrażliwości na gluten" - podkreślają specjaliści.