Olej rzepakowy: Paliwo dla mięśni i serca

Każdej z nas potrzebne są produkty dodające energii, również tłuszcz. Odpowiednio dobrany jest „paliwem” dla organizmu. Nie należy się obawiać, że od niego przytyjemy, jeśli będziemy jadać go we właściwych dawkach.

Zdjęcie Wystarczą 2 łyżki oleju dziennie, aby zmniejszyć ryzyko miażdżycy oraz zawału /©123RF/PICSEL

Zawiera idealny zestaw kwasów omega

Dietetycy polecają olej rzepakowy. Doskonale zastąpi w diecie oliwę, gdyż ma wiele zalet. Jest tańszy, bo wyprodukowany z rzepaku rosnącego na naszych polach! Nie ustępuje zaś oliwie, jeśli chodzi o walory dietetyczne. Zawarte w oleju kwasy omega-3 i omega-6 występują w idealnych proporcjach, co jak się okazuje, ma duże znaczenie w profilaktyce chorób serca oraz układu krążenia. Wystarczą 2 łyżki oleju dziennie, aby zmniejszyć ryzyko miażdżycy oraz zawału.

Jak stosować?

Warto skrapiać olejem rzepakowym surówki i sałatki. Wówczas dodatkowo ułatwi on przyswajanie witamin zawartych w warzywach. Jednak również po podgrzaniu nie traci cennych właściwości (jest trwalszy niż oliwa i olej lniany). Można więc na nim smażyć, piec, dodawać go do gotowanych potraw.