Paproć na reumatyzm

Do łagodzenia bólów reumatycznych, a także oczyszczania organizmu z substancji sprzyjających tej chorobie, można wykorzystać kąpiele ziołowe

Zdjęcie Wywar z luści paproci pomaga w bólach reumatycznych /©123RF/PICSEL

Do jednej z nich można użyć wiosennej paproci. Osiem zielonych liści tej rośliny należy drobno posiekać, zalać 5 litrami wody, zagotować i potrzymać na ogniu przez 15 minut. Po przecedzeniu wywar wlać do wanny, dolać wody o temperaturze około 38°C i poleżeć w kąpieli przez 20 minut. Zabieg ten należy powtarzać dwa lub trzy razy w tygodniu, aż bóle osłabną. Na początku tej kuracji mogą się one wzmocnić, ale nie należy się tym martwić, bo to objaw jej pozytywnego działania.



Uwaga, trzeba uważać, by nie połknąć wody z wywarem, paproć bowiem zawiera w sobie substancje szkodzące po spożyciu.



Porady pochodzą z książki Wigharda Strehlowa "Wiedza lecznicza św. Hildegardy z Bingen od A do Z". Wyd. Esprit.