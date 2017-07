Pięć letnich terapii dla nierozruszanych stawów

Czujesz, że ich stan nie jest idealny i zbyt długi spacer lub intensywna praca w ogrodzie mogłyby im zaszkodzić? Sprawdź, jak je gimnastykować i odżywiać, by lepiej się sprawowały.

Zdjęcie Ból kolan oznacza, że za dużo siedzisz, a za mało się ruszasz /©123RF/PICSEL

Dla stawów kolanowych: By łatwiej się zginały i prostowały

Problemy z kolanami mogą być skutkiem siedzącego trybu życia, w którym brak miejsca na energiczne chodzenie, np. podczas spaceru po lesie.



Poranne ćwiczenie z piłką: Postaraj się o średniej wielkości piłkę (jak do gry w siatkówkę lub kopania, np. od wnuka), najlepiej lekko "sflaczałą". Usiądź na krześle. Nogi trzymaj zgięte w kolanach pod kątem prostym. Podłóż piłkę pod stopę (gołą lub w skarpetce). Powoli przesuwaj piłkę do przodu - kolano prostuje się, na piłce zostaje pięta, palce stopy idą do góry. Następnie w tył - kolano zgina się, palce wracają na piłkę, zaś pięta się od niej odrywa. Powtórz 20-30 razy i zmień nogę.

Dla nadgarstków, łokci i barków: Na mniej przeciążeń

To jedne z najbardziej zapracowanych na co dzień stawów. Aktywnie uczestniczą we wszystkich porządkach, pracach ogrodowych, robieniu zakupów. Dlatego warto je na początku dnia przygotować do tych zadań.



Ćwiczenie z podparciem stołu: Wyciągnij na blacie rękę w taki sposób, by dłoń znalazła się tuż za nim i mogła luźno z niego zwisać. Następnie unoś ją i opuszczaj, w sumie 20- -30 razy. Zmień rękę i powtórz ćwiczenie.



"Skrzydełka": Wyciągnij proste ręce w bok. Ugnij je w łokciach i dotknij dłońmi do barków; wyprostuj. Powtórz 10 razy. Ugnij ręce jak wyżej i utworzonymi skrzydełkami zataczaj koła w jedną i drugą stronę - po 5 razy.

Dla stawów biodrowych: By zapobiec cichym urazom

Biodra, choć nie są tak wysunięte na zewnątrz jak kolana czy łokcie, również mogą ulegać przeciążeniom. To zdarza się np., gdy próbujemy przesunąć coś nogą. Dlatego i one potrzebują profilaktycznej gimnastyki. Ćwiczenie idealne, gdy relaksujesz się na leżąco, np. na kocu w ogrodzie. Połóż się na plecach. Wyciągnij proste nogi. Następnie na zmianę uginaj je i przyciągaj rękami do brzucha. Powtórz 15 razy na każdą kończynę.

Zdjęcie Kiedy tylko możesz - korzystaj z basenu / ©123RF/PICSEL

Dla stawów całego kręgosłupa: By były bardziej bezpieczne

Gdy tylko masz okazję, pływaj. Ruchy, które wtedy wykonujesz powodują, że rozluźniają się mięśnie odpowiedzialne za ochronę karku, krzyża i lędźwi. Dzięki temu będą one bardziej wydolne na co dzień i zapewnią kręgosłupowi dobrą stabilizację. Polecane jest zwłaszcza pływanie kraulem i na plecach. Uwaga! Jeśli masz problem z lędźwiami lub kolanami, unikaj stylu tzw. żabki.

Dieta warzywno-pestkowa: Korzystna dla wszystkich stawów!

To, co jesz, ma wpływ na to, jak się ruszasz. Oto pokarmy, po które szczególnie warto regularnie sięgać. Fasola, groch, soja są źródłem cennego białka, z którego organizm może wytworzyć chrząstkę w stawach. Dzięki niej nie dochodzi do tarcia kości o siebie, np. gdy przyklękasz, coś podnosisz. Chrzan to gigantyczna dawka wit. C, z której powstaje kolagen. Pestki słonecznika i dyni mają przeciwzapalne antyutleniacze.