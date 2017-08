Pięć roślin, które cię uzdrowią, czyli must have domowej apteczki

Chcesz przedłużyć sobie życie i poprawić jego jakość? Różeniec górski, wąkrota azjatycka, głóg, ciemne winogrona oraz czarna jagoda - oto, czym zdaniem specjalisty ziołolecznictwa Zbigniewa T. Nowaka powinieneś wzbogacić swoją domową apteczkę.

Zdjęcie Borówka potrafi uchronić nas przed nowotworami /©123RF/PICSEL

Zbigniew T. Nowak, specjalista ziołolecznictwa i autor książek - najnowsza to "Zielony detoks" - ma wiele ulubionych roślin, które mógłby polecić do tego, aby włączyć je do swojej codziennej diety. Domowej apteczki na pewno nie wyobraża sobie bez różeńca górskiego czy bez wąkroty azjatyckiej. "To są rośliny mało znane, ale to nie oznacza, że już niebawem nie staną się bardzo znane. Bowiem medycyna bada je w sposób bardzo szczególny" - mówi ekspert.

Reklama

I tak różeniec górski spowalnia proces starzenia się organizmu i niweluje skutki zmęczenia. Z kolei wąkrota azjatycka zapewnia sprawne funkcjonowanie mózgu do późnej starości, a także pomaga przy neuropatii cukrzycowej. Mówi się też o jej dobroczynnym wpływie na walkę z chorobą Alzheimera.



W domowej apteczce eksperta obowiązkowo musi znaleźć się też miejsce dla głogu. "To jest roślina dosłownie na wyciągnięcie ręki. Możemy zbierać surowce zielarskie dwa razy w roku - w maju kwiatostan głogu, natomiast u schyłku lata jego owoce. Głóg wspomaga pracę serca, obniża ciśnienie krwi i chroni serce" - wylicza specjalista ziołolecznictwa.



Nowak wskazuje też na ciemne winogrona, które - jak przekonuje - sprzyjają zdrowiu, zapobiegają i leczą nowotwory, dzięki zawartości resweratrolu. "To jest taki polifenol, który nie tylko wymiata wolne rodniki w organizmie, ale również chroni go przed przeróżnymi czynnikami, które wpływają na niego niekorzystnie, m.in. przed destrukcyjnym wpływem wolnych rodników i wzmaga w organizmie produkcję pewnego, bardzo skutecznego antyoksydantu - jeśli będziemy mieli pod dostatkiem, nie musimy się bać żadnych chorób cywilizacyjnych" - przekonuje.



Ekspert podkreśla też właściwości borówki czernicy, czyli czarnej jagody, na którą trwa sezon. "Ona nie tylko przydaje się internautom czy ludziom, którzy długimi godzinami przebywają przed komputerem pracując, ale też tym, którzy zmagają się np. z chorobami serca, z chorobami układu krążenia, z nadciśnieniem, którzy zmagają się z degeneracją plamki żółtej, która zbiera bardzo duże żniwo w ostatnim czasie u osób po 60. roku życia. Jest to również roślina, która potrafi uchronić nas przed nowotworami, co jest też udowodnione naukowo, ponieważ również zawiera resweratrol" - tłumaczy.



"Warto zastosować którąś z tych roślin, żeby przedłużyć życie, a przede wszystkim poprawić jego jakość" - kwituje Nowak. (PAP Life)