Pięć zasad, jak dbać o stopy latem

Letnie dni bywają dla Twoich stóp istną szkołą przetrwania. Jak o nie dbać, aby cieszyć się ich komfortem i ładnym wyglądem?

Zdjęcie Aplikowanie preparatów do stóp jest gwarancją zachowania odpowiedniej elastyczności skóry /©123RF/PICSEL

Noś lekkie, przewiewne obuwie

W upalne dni nie przegrzewaj swoich stóp. Jak najczęściej noś sandałki, wygodne klapki lub przewiewne espadryle. Sylwia Śląskiewicz, podolog z FootMedica, przestrzega:

- Pamiętaj, że stopy pełnią w naszym organizmie funkcję termoregulacji. To znaczy, że jeśli im będzie za gorąco, nam też będzie doskwierała podwyższona temperatura. Co więcej, ich spocona, wilgotna skóra będzie bardziej podatna na obtarcia i uszkodzenia. Aby ograniczyć nadmierną potliwość, aplikuj preparaty zawierające sole glinu oraz składniki o właściwościach antybakteryjnych i odświeżających - lawendę czy też menthol. Pomogą także kąpiele z wyciągów ziołowych np. szałwii, kory dębu, rozmarynu lub ze specjalnie do tego przeznaczonych, działających antybakteryjnie soli do kąpieli.

Pozbądź się brzydkich odcisków jeszcze przed wakacjami

Niestety odkryte obuwie ma też swoje wady - wymaga zadbanych, zdrowych stóp z estetycznie przyciętymi paznokciami. Nie możesz poradzić sobie z odciskami i pękającymi piętami? Spokojnie, to zadanie dla specjalisty. Pedicure podologiczny to najbezpieczniejszy sposób usuwania zmian skórnych na stopach. W dodatku efekty tego zabiegu utrzymują się bardzo długo - nawet całe lato. Pamiętaj, że usunięcie odcisków, modzeli i innych zrogowaceń skóry jest ważne nie tylko ze względu na ładny wygląd stóp. Jeśli są przyczyną bólu podczas chodzenia, nieświadomie zaczynasz zmieniać wzorzec chodu - tak, aby odcisk dokuczał jak najmniej. Nieprawidłowa technika stawiania stóp sprawia, że cierpią nie tylko nasze stawy skokowe, ale i kolanowe, biodrowe, a także kręgosłup.

Nie zapominaj o systematycznym peelingu i nawilżaniu

Jeśli będziesz pamiętać o regularnym, delikatnym złuszczaniu martwego naskórka, inne zabiegi nie będą już potrzebne. Sezon wakacyjny sprzyja skórze stóp - spacery na bosaka po piaszczystej plaży to jeden z najlepszych naturalnych sposobów na masaż i peeling w jednym.

- Peeling z użyciem specjalnych kosmetyków wykonuj raz w tygodniu, a kremy nawilżające i odżywcze stosuj codziennie. Aplikowanie każdego wieczoru odpowiednich preparatów jest gwarancją zachowania odpowiedniej elastyczności skóry. Składniki, takie jak mocznik i naturalne tłuszcze zawarte w preparatach pielęgnacyjnych do stóp, pozwalają zregenerować się skórze odbudowując jej naturalny płaszcz wodno-lipidowy - tłumaczy Sylwia Śląskiewicz.

Zapobiegaj powstawaniu obrzęków

Obrzęki to kłopot nie tylko pań w ciąży. Uskarżają się na nie także ci, którzy wykonują na co dzień pracę biurową, czyli siedzącą. Niekiedy są one jednak spowodowane przyjmowaniem leków, np. hormonów. Ustalenie przyczyny ich powstawania to pierwszy krok, by móc zadecydować o metodzie ich zwalczania. Przede wszystkim jednak, staraj się regularnie ćwiczyć nogi, utrzymywać odpowiednią masę ciała i unikać spożywania dużej ilości soli. Jeśli obrzęki się utrzymują, udaj się na drenaż limfatyczny. Jest to masaż, który usprawni przepływ krwi i limfy, czyli poprawi ich krążenie. Dodatkowo aplikuj kosmetyki o takich właściwościach, np. z wyciągiem z kasztanowca czy mentholu.

Noś skarpetki tylko z naturalnych materiałów

Choć kuszą nas ceną, nie wybierajmy skarpet ze sztucznego tworzywa.

- W upalne dni będą wydzielały przykre dla nosa zapachy i podrażniały skórę stóp. Postawmy na skarpetki z naturalnych materiałów, najlepiej bawełnianych lub bambusowych, które będą chronić nasze stopy przed przegrzewaniem się w bucie. - tłumaczy ekspert.

Stosuj się do tych pięciu zasad, a lato będzie przyjemne zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich stóp.