Pierzga, czyli bomba zdrowia

Najpracowitsze z owadów 8 sierpnia świętują Międzynarodowy Dzień Pszczoły. Pamiętajmy, że poza miodem, pszczoły obdarowały nas czymś znacznie cenniejszym, istnym eliksirem życia - pierzgą.

Zdjęcie Pierzga to grudki pyłku kwiatowego zlepione miodem /©123RF/PICSEL

Zwolennicy apiterapii - leczenia chorób produktami pszczelimi, podkreślają, że szczególnie teraz, kiedy znacząco obniża się jakość żywności, wskazane jest uzupełnianie diety produktami pszczelimi, które wzmacniają odporność, odżywiają, poprawiają metabolizm i działają profilaktycznie. Namawiają do korzystania z miodu i innych produktów niemal bez ograniczeń, bo preparatów opartych na produktach pszczelich nie można - w przeciwieństwie do niektórych innych specyfików - przedawkować. "Największą bombą zdrowotną są pyłek i pierzga" - mówi dr n. med. Arkadiusz K. Kapliński.

Pierzga to grudki pyłku kwiatowego zlepione miodem. Po przejściu fermentacji stanowią pokarm dla młodych pszczół i starszych larw. Pierzga jest bardzo bogata w witaminy (A, B, C, E, D, K, PP i H), mikroelementy (żelazo, potas, magnez, selen, krzem, miedź, siarkę, chlor, mangan), a także w enzymy wspomagające trawienie. Pierzga działa dobroczynnie na odporność organizmu, zwiększa witalność oraz możliwości fizyczne i intelektualne.



Znajduje też zastosowanie w kosmetologii. Znajdujący się w niej kwas mlekowy reguluje odnowę komórkową skóry. Poza tym ułatwia wchłanianie do skóry innych składników. Co więcej, pomaga w utrzymaniu właściwego nawodnienia skóry i wspomaga produkcję kolagenu.



"Trudno to sobie wyobrazić, ale bez produktów pszczelich z rynku kosmetyków zniknęłaby 1/3 znanych kosmetyków, a przemysł farmaceutyczny zaprzestałby produkcji wielu leków i odżywek" - stwierdza Marek Barzyk, prezes Koła Pszczelarzy w Krośnie, członek Stowarzyszenia "Polska Ekologia".



No i aspekt kulinarny. Jest mniej słodka od miodu. Pierzgę można spożywać bezpośrednio albo rozpuścić łyżeczkę w filiżance z wodą, sokiem, mlekiem lub miodem. Czas moczenia pierzgi to minimum cztery godziny. W upalne lato można się skusić, zwłaszcza po wysiłku, na prozdrowotne lody - wystarczy jako posypki użyć właśnie pierzgi. (PAP Life)