Pij wodę tak, by... naprawdę działała

Potrzebujemy jej bardziej, niż jakiegokolwiek innego napoju czy pokarmu! Okazuje się jednak, że picie wody to... sztuka. Dowiedzmy się zatem, jak powinnyśmy robić to właściwie.

Zdjęcie Najbardziej podstawowa reguła mówi, że należy pić minimum 8 szklanek wody dziennie. /©123RF/PICSEL

Woda wpływa na nas na dziesiątki sposobów, tych podstawowych - jak regulacja temperatury - i tych ekstra - jak szybsze chudnięcie. Oto zasady, które pozwolą nam czerpać pełnię korzyści z jej spożywania.

Po trochu cały dzień

Zdarza się, że w środku dnia nagle przypominamy sobie o piciu wody i naraz opróżniamy pół butelki. Albo pijemy tylko wtedy, gdy poczujemy pragnienie. To nie jest dobre!

Najlepiej jest pić co 30-40 min. Przy normie 2 litrów dziennie (czytaj poniżej), każdorazowo powinny to być 3-4 łyki (w sumie ok. 85 ml). Takie regularne dostawy wody sprawiają, że wszystkie narządy i tkanki, które jej potrzebują, są w nią dobrze zaopatrzone. Dzięki temu lepiej się nam myśli, trawi i porusza, ładniej też wyglądamy i mamy lepszy humor.

Zawsze też warto dodatkowo sięgnąć po wodę po wizycie w toalecie (zarówno w dzień, jak i w nocy). To obowiązkowe przy wymiotach i biegunce.

Trzeba ją również popijać podczas wysiłku, zwłaszcza jeśli powoduje on silne pocenie (mały łyk co kilka minut, by zapobiec bolesnej kolce).

Oznaką, że za rzadko pijemy, mogą być: ból głowy, brak energii, uczucie osłabienia, wysychanie ust, zaparcie.

Dodatkowe reguły

W porze posiłku lepiej nie pić wody, by nie rozcieńczać kwasów żołądkowych i nie spowalniać trawienia. To szczególnie ważne, gdy jemy ciężkostrawne rzeczy (np. mięso). Najlepiej napijmy się 20 min przed i 20 min po jedzeniu.



W ciepłe dni częściej sięgajmy po wodę średniozmineralizowaną. Możemy dzięki niej uzupełnić wypocone elektrolity (na co nie pozwala woda niskozmineralizowana)





Ustal swoją dzienną normę

To, jak dużo wody powinnaś wypijać w ciągu dnia, możesz obliczyć na co najmniej dwa sposoby.W zależności od zjadanych kalorii Zasada jest taka, że na każdą kalorię, która trafia do twojego organizmu z pokarmem lub napojem, powinien przypadać 1 ml wody. Jeśli więc w ciągu dnia spożywasz 1500-2000 kcal, wypijaj też co najmniej 1,5-2 litry wody.Twoja waga też ma znaczenie. W tym przypadku na każdy kilogram masy ciała powinno przypadać 30 ml wody. Jeśli ważysz np. 75 kg, zalecana dla ciebie ilość wody to 75 x 30 ml, czyli 2250 ml(2 litry i 250 ml)

Dobry wybór

Do parzenia herbaty i kawy, rozcieńczania soków, gotowania zup najlepsza będzie woda niskozmineralizowana, z małą ilością minerałów (poniżej 500 mg/l). Od czasu do czasu można nią też ugasić pragnienie, ale nie wolno tego robić zbyt często, ponieważ rozrzedza elektrolity znajdujące się w organizmie. Do regularnego picia polecana jest średniozmineralizowana (zawierająca 500-1500 mg minerałów w 1 litrze). Idealnie gasi pragnienie i nie narusza przy tym równowagi elektrolitycznej.

Przy niedoborze pierwiastków (np. magnezu, wapnia) odpowiednia będzie woda wysokozmineralizowana (1500-4000 mg minerałów w 1 l). Jej rodzaj warto ustalić z lekarzem. W razie problemów ze zdrowiem (np. choroby wrzodowej) pomóc może woda lecznicza (pow. 4000 mg minerałów/ 1l) - zawsze po konsultacji z lekarzem.