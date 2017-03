Płaski brzuch bez glutenu

Ta dieta to hit! Okazuje się, że wystarczy skreślić z menu pszenicę, żyto, owies i problem nadwagi znika...

Zdjęcie Spróbuj całkowicie wyłączyć pszenicę ze swojego jadłospisu /©123RF/PICSEL

Jak to możliwe, że zboża od zawsze uznawane za podstawę posiłków, nagle zaczynają nam szkodzić? Okazuje się, że te, które dziś jemy, zawierają dużo więcej glutenu (to rodzaj białka) niż ich poprzednicy. Zostały "ulepszone", aby były bardziej wydajne i dawały puszyste pieczywo. Problem w tym, że nasz organizm coraz częściej buntuje się przeciwko zwiększonej dawce tej substancji. A jemy jej sporo, bo większość z nas przecież lubi bułeczki, kluski, drożdżówki czy naleśniki.



Reklama

Tyjesz bez powodu? Miewasz huśtawki nastroju i niepohamowany apetyt? Dokuczają ci nawracające problemy trawienne albo bóle reumatyczne? To może być efekt nadwrażliwości na gluten. Okazuje się, że wystarczy zrezygnować z pszenicy i spółki, by nie tylko poczuć się lepiej, ale i pozbyć się nadmiaru kilogramów.

Sprawdź, czy to nie problem z tarczycą?

Nadwagę i problemy z odchudzaniem mają bardzo często osoby z autoimmunologicznymi chorobami tarczycy, zwłaszcza Hashimoto. Badania pokazały, że gluten może powodować nasilenie objawów choroby oraz skłonność do tycia. Dlatego lekarze coraz częściej doradzają przeprowadzenie testów na nietolerancję glutenu. Testy nie są refundowane przez NFZ. Można też zastosować tzw. próbę eliminacyjną i skreślić gluten na przynajmniej 30 dni (najlepiej na trzy miesiące), a potem powoli wprowadzać go z powrotem. Reakcja organizmu będzie odpowiedzią, czy gluten nam rzeczywiście szkodzi.

Większość z nas czuje się lepiej na tej diecie

Iza Czajka, fizjolog żywienia: Dieta bezglutenowa to dieta lecznicza, przygotowana dla osób chorych na celiakię i z nadwrażliwością na gluten. Jednak dobrze czuje się na niej większość z nas. Nic dziwnego, bo najczęściej jemy bogatą w gluten, białą mąkę pszenną, która podrażnia jelita. Jednak rezygnacja ze zbóż nie powinna oznaczać skreślenia produktów węglowodanowych w ogóle. Należy zastąpić je np. ryżem, kaszą gryczaną i jaglaną, aby nie pojawił się niedobór błonnika, witamin z grupy B czy białka roślinnego.

Częściej gotuj ryż, używaj mąki bez glutenu

Muffiny bezglutenowe

Składniki: po szklance mąki gryczanej i kukurydzianej, łyżeczka sody (lub bezglutenowego proszku do pieczenia, z przekreślonym kłosem),1/2 szklanki cukru, szklanka mleka, 1/3 szklanki oleju

Wymieszaj w oddzielnych miskach suche i mokre składniki, następnie połącz je. Gładkie ciasto przełóż do papilotek. Piecz 20 minut w temperaturze 180 st. C.

Risotto warzywne



Składniki: 1/2 szklanki ryżu , 1/2 czerwonej papryki, mała cukinia, cebula, kilka pieczarek, szklanka bulionu warzywnego, oliwa, sól, pieprz



Ryż podsmaż na oliwie, po czym zalej bulionem i duś pod przykryciem 20 minut. Oddzielnie podsmaż pokrojone drobno warzywa i pieczarki. Dodaj do ryżu na 5 minut przed końcem duszenia. Przypraw, na talerzu posyp natką pietruszki.

Naleśniki gryczane



Składniki: 1/2 szklanki mąki gryczanej, 2 jajka, po 1/2 szklanki wody i mleka, sól, pieprz, olej, duszone jabłka



Mikserem wymieszaj mąkę z wodą, mlekiem, jajkami i łyżką oleju. Przypraw. Smaż na oleju. W każdy zawiń cząstki jabłka z cynamonem.

Nasza rada: Ciasto z mąki gryczanej jest mało elastyczne, dlatego dodajemy więcej jajek.

Ryżowe sajgonki

Składniki: 4 krążki papieru ryżowego, pokrojona w słupki marchewka, 1/2 szklanki ugotowanego makaronu ryżowego, listki sałaty, gałązki kolendry, 4 gotowane krewetki, sos do maczania



Papier ryżowy zwilż wodą. Ułóż na brzegu krążka sałatę, marchewkę, makaron i kolendrę. Zawiń papier w "chusteczkę". Pod ostatnią warstwę wsuń krewetkę. Zjedz na zimno.

Zasady diety: Czego unikać, a co jeść bez obaw?

Zawierają gluten:

- pszenica, orkisz, żyto, jęczmień, owies oraz mąka, płatki i kasze z tych zbóż (jęczmienna, mazurska, pęczak, manna), pieczywo i ciasta



- potrawy z dodatkiem mąki i bułki tartej, np.: pasztety, kotlety mielone, kotlety i ryby w panierce, naleśniki, pierogi, makarony, kluski, omlety



- napoje: kawa zbożowa, piwo, napoje słodzone słodem jęczmiennym



- inne produkty: sos sojowy, proszek do pieczenia, opłatek

W nich nie ma glutenu:

- ryż, kukurydza, soja, gryka, proso, amarantus, quinoa, tapioka, mąki i kasze z tych zbóż (np. jaglana, gryczana)



- nieprzetworzone mięso, ryby, warzywa, owoce, nasiona, orzechy



- nabiał: mleko, kefir, maślanka, jogurt naturalny, twaróg, ser żółty



- dodatki do żywności: agar, guma guar, guma ksantanowa, karagen, mączka chleba świętojańskiego, pektyna



Uważaj na ukryty gluten



Na początku lepiej robić zakupy ze ściągawką i czytać etykiety. Gluten poprawia smak, jest nośnikiem zapachu, dlatego producenci chętnie dodają go do produktów, w których wcale byś go nie szukała. Może być np.: w płatkach kukurydzianych, wędlinach, gotowych daniach, śmietanie, jogurtach owocowych, serach pleśniowych, budyniach, kostkach rosołowych, musztardzie i... gumie do żucia.