Pomidory - powakacyjne SOS dla skóry

Pomidory to produkt, którego w naszej diecie nie może zabraknąć po wakacjach - przekonuje dietetyk Alex Caspero. Wyjaśnia, że bogate w likopen warzywo pomoże naprawić szkody wyrządzone skórze po długich kąpielach słonecznych.

Zdjęcie Pomidory pomogą nam zregenerować organizm po lecie /©123RF/PICSEL

"Powtarzam swoim pacjentom, że to, co jedzą, jest równie ważne jak to, co aplikują na swoją skórę" - podkreśla dermatolog Jessica Wu. Właściwa dieta pozwala nie tylko zachować jędrną, promienną cerę, okazuje się również ważnym sprzymierzeńcem, kiedy po lecie nasza skóra jest zniszczona nadmiernym korzystaniem z kąpieli słonecznych.



"Jedzenie, to źródło witamin, minerałów, tłuszczów, które nasz organizm wykorzystuje do odżywienia ciała, ale również do budowy i zachowania pięknej, zdrowej skóry. Niewłaściwa dieta, czyli ta obfitująca w żywość przetworzoną, znacznie osłabia naszą skórę" - wyjaśnia dermatolog.



Tu szczególnie pomocne są warzywa. Dietetyk Alex Caspero radzi zwracać szczególną uwagę na warzywa czerwone, żółte i zielone. Dodatkowo zachęca, aby dietę uzupełniać o chlorofil, to koło ratunkowe dla tych, którzy za warzywami nie przepadają.



"Najlepsza dieta dla skóry, to ta bogata w warzywa - najlepiej spożywać je przy każdym posiłku, zachęcam również do spożywania zielonych koktajli. Po lecie szczególnie przydatne będą pomidory. Są bogate w niezwykle wartościowy antyoksydant, likopen, który pomaga zwalczać wolne rodniki" - wyjaśnia dietetyk.