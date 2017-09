Pomoc dla stóp, które bolą i puchną

Wystarczy, że pochodzisz po sklepie i... prawie nie możesz ustać, tak silne są dolegliwości stóp? Powinnaś zgłosić się do lekarza – nieleczone schorzenia będą się pogłębiały. Sprawdź też, co już teraz warto zrobić, by zmniejszyć ból...

Zdjęcie Bolące stopy to bardzo nieprzyjemna dolegliwość /©123RF/PICSEL

Haluks wywołuje problemy z boku palucha

Tuż poniżej dużego palca pojawiło się czerwone, piekące wybrzuszenie? Paluch jest krzywy i zachodzi na inne palce lub się pod nie chowa? Tak właśnie wygląda haluks. Na takie zniekształcenie stopy jesteśmy z natury bardziej narażone od mężczyzn. Jak wyjaśniają specjaliści, mamy słabszą strukturę więzadłowo-stawową.



Dodatkowe czynniki sprzyjające to m.in.: występowanie haluksów u matki, znaczna nadwaga ciała, praca w pozycji stojącej (i obciążanie stóp ponad miarę), ciąża, noszenie za ciasnego lub posiadającego wysoki obcas albo wąski przód obuwia, uprawianie sportu (szczególnie typu biegi).



Możesz wyleczyć haluks (zgodnie z radami ortopedy). Pomoże ci noszenie specjalnego aparatu lub szyny na stopie albo zakładanie tzw. klinu separacyjnego, który odsuwa duży palec od pozostałych. Bardzo dobre efekty przynosi też fizjoterapia. Czasem konieczna jest jednak operacja.

Ekstrametoda: kinesiotaping



Skutecznym sposobem na wyprostowanie koślawego palucha jest oklejenie go specjalną taśmą. Mocuje się ją też na podeszwie stopy. Naklejona i naciągnięta w odpowiedni sposób może skorygować ustawienie stawu poniżej palucha. Powinien ją jednak założyć wykwalifikowany fizjoterapeuta.

Płaskostopie powoduje ból i opuchliznę kostek

Jeśli daje o sobie znać wewnętrzna strona kostek, a do tego często robią ci się odciski na podeszwach, twoje stopy najprawdopodobniej są za mało wysklepione. Obejrzyj ślady, jakie zostawiają na papierze, gdy są mokre. Brak wyraźnego wgłębienia z boku świadczy o płaskostopiu.



Przyczyną takiej wady może być: zaniedbanie pierwszych nieprawidłowości jeszcze w dzieciństwie, przeciążanie stóp nadwagą, częste chodzenie po twardym podłożu (np. jezdni), do tego dużymi krokami, noszenie ciężkich rzeczy, złe obuwie.



Jest kilka metod na pozbycie się płaskostopia (doradzonych przez ortopedę). Są to m.in. ćwiczenia wzmacniające mięśnie stopy (takie jak np. chwytanie palcami ręcznika). Pomagają też specjalistyczne masaże oraz operacja.

Konieczne dla złagodzenia bólu



Aby mniej bolały podczas długiego chodzenia lub stania, warto postarać się o specjalne wkładki do butów. Ich model dobierze ortopeda. Zapewnią podparcie sklepieniu stopy, skorygują postawę, a przez to zmniejszą obciążenia działające na kostki oraz kolana, a także kręgosłup.

Ostroga piętowa sprawia, że dokucza pięta

Nazwa schorzenia kojarzy się z czymś ostrym i wystającym. I rzeczywiście, tego typu zmiana powstaje, gdy przyczepiona do kości pięty tkanka jest nadmiernie napięta, wapnieje i zaczyna się pogrubiać.



Prowadzi do tego m.in.: chodzenie na piętach i zbyt silne uderzanie tyłem stóp o podłoże, obciążanie kończyn nadwagą, noszenie ciasnych butów nieposiadających odpowiedniej, zapewniającej amortyzację wstrząsów wyściółki na pięcie.



W walce z ostrogą piętową pomogą ci różne sposoby (uzgodnione z ortopedą). Dla rozluźnienia chorej stopy możesz stosować specjalny masażer lub toczyć nią piłeczkę kauczukową. Aby rozciągnąć tkankę, w której utworzyła się ostroga (tzw. rozcięgno), chodzi się na krawędziach stóp (np. raz dziennie przez 10-20 min). Polecane są też ćwiczenia, takie jak dociskanie pięty do podłoża, gdy noga jest cofnięta do tyłu. Inne metody to tzw. ultradźwięki i fala uderzeniowa oraz zastrzyki w ostrogę.

Ostroga piętowa to kolejne schorzenie, przy którym trzeba nosić specjalne wkładki ortopedyczne. Są one nieco inne niż np. w przypadku płaskostopia. Oprócz tego, że podtrzymują łuk podłużny stopy, zapewniają miękką wyściółkę pięcie i minimalizują uciskanie bolącego miejsca.



Zdjęcie Noszenie szpilek to katorga dla stóp! / ©123RF/PICSEL

Domowe wspomaganie terapii: 10 najskuteczniejszych sposobów

Oto, co możesz dodatkowo zrobić, by zalecone przez specjalistę leczenie przyniosło jeszcze lepsze efekty.



Jak najczęściej rozciągaj nogi: To zalecane zwłaszcza przy ostrodze piętowej. Najprostszy sposób: stań na schodach; jedna stopa w całości pozostaje na stopniu, drugą przesuń do tyłu, tak by na schodku została tylko przednia część stopy; ciągnij piętę do dołu przez 15 sek; zmień stronę.



Zmniejsz swoją wagę: Koniecznie zrób to, jeśli twoje BMI wynosi powyżej 24,9. Ustalisz to za pomocą prostego obliczenia: wzrost (w metrach) podnieś do kwadratu, wynik podziel przez liczbę kilogramów. Np. twoja waga to 80 kg, a wzrost - 1,65 m (165 cm). Twoje BMI wynosi 29, czyli za dużo.



Chłodź stopy po wysiłku: Po powrocie do domu z długich zakupów bolesne miejsca (np. bok palucha, piętę) masuj kostkami lodu. Możesz też polewać stopy chłodnym prysznicem (najlepiej siedząc np. na plastikowym stołeczku).



Najlepiej po domu chodź boso: To wspaniały relaks dla najdrobniejszych mięśni i stawów. Aby nie zmarznąć, załóż skarpety.



Masuj stopy od spodu: Możesz wykorzystać do tego specjalną matę z wypustkami (tzw. akupresurową, ok. 25 zł za 30 cm na 30) lub nazbierane w ogrodzie drobne kamyki.



Unikaj gwałtownego uderzania podeszwą: Dochodzi do niego, np. gdy skaczesz ze stołka lub drabinki. To szczególnie niewskazane przy ostrodze piętowej. Ostrożne schodzenie będzie dużo bezpieczniejsze.



Mocz stopy w leczniczej soli 1-2 razy w tygodniu trzymaj stopy w ciepłej wodzie z dodatkiem soli (np. Bocheńskiej Bochneris, ok. 5 zł).



Rób przerwy w pracy stojącej: Co godzinę znajdź choćby 2-3 minuty, by usiąść i poruszać stopami oraz palcami.



Koniecznie zmień buty: Zakładaj takie, które nie mają ani za wysokich ani za niskich obcasów. Najlepsza wysokość to 2-4 cm. Wybieraj też te o szerokich przodach.



Smaruj stopy balsamem z tzw. biszofitem: Biszofit to mieszanka minerałów zwalczających m.in. haluksy. Leczniczy kosmetyk kupisz bez recepty (ok. 25 zł).





Konsultacja: Tomasz Blicharski, specjalista ortopeda