Probiotyki i prebiotyki - zdrowy duet

Probiotyki i prebiotyki - to dwa słowa, które często słyszymy w kontekście zdrowej flory bakteryjnej naszego układu pokarmowego. Dietetyk Katarzyna Błażejewska-Stuhr wyjaśnia czym są i jaki mają wpływ na nasze zdrowie.

- Probiotyki to bakterie, które powinniśmy regularnie dostarczać do naszego przewodu pokarmowego, w którym odbywa się ciągła walka i nieustająca konkurencja między bakteriami, które nie są dla nas dobre, a które uwielbiają np. cukier, a prawidłową, zdrową mikroflorą bakteryjną. Kto jest lepiej odżywiony, ten wygrywa. Prebiotyki, z kolei, to są te substancje, które odżywiają dobre dla nas bakterie - wyjaśnia dietetyk Katarzyna Błażejewska-Stuhr.

Ekspert wyjaśnia, że z jednej strony powinniśmy dostarczać bakterie, a z drugiej strony powinniśmy je odżywiać. Przyznaje, że można sięgnąć po suplementy, jednak najlepszym rozwiązaniem jest włączenie do diety m.in.: takie produktów jak kefir, produkty fermentowane, kiszonki, rośliny strączkowe.

- Często słyszę od pacjentów, że nie tolerują roślin strączkowych, mają po nich nieprzyjemne objawy. Zachęcam jednak do ich spożywania, tym bardziej, że poprzez właściwą obróbkę strączków, można pewne nieprzyjemne objawy zniwelować. Najpierw rośliny strączkowe moczymy w dużej ilości wody, wymieniamy ją kilkukrotnie; strączki warto gotować z odkrytą pokrywką tak żeby substancje lotne się ulotniły. Te nieprzyjemne objawy mogą na początku występować, ale w związku z tym powinniśmy spożywać jeszcze więcej roślin strączkowych żeby odżywić i wzmocnić tę pozytywną florę bakteryjną - wyjaśnia dietetyk.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr wskazuje również na cenne właściwości kiszonek, które poza właściwościami odżywczymi, stanowią również świetne urozmaicenie zimowej diety.



- Co prawda mamy sporo różnych, sezonowych produktów, które warto jeść. Jednak z drugiej strony, na przednówku możemy być już trochę znudzeni powtarzającą się gamą warzyw sezonowych. Kiszonki są fajną odmianą - przekonuje dietetyk.

- Poza tym proces fermentacji zwiększa zawartość witamin z grupy B. Zatem są one idealne dla wegetarian. Fermentacja przyczynia się również do nadtrawiania związków odżywczych w produktach poddajemy kiszeniu, więc są one lepiej przyswajalne - dodaje. (PAP Life)