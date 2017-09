Problem wagi ciężkiej

Otyłość uważana jest za jedną z pandemii XXI wieku - jak wynika z badań, niemal połowa Polaków ma problemy ze zbyt dużą masą ciała. Podobnie jak w przypadku innych chorób, warto postawić na profilaktykę i zdrowy styl życia.

Zdjęcie Otyłość uważana jest za jedną z pandemii naszych czasów ze względu na gwałtownie rosnącą liczbę osób dotkniętych tą chorobą /©123RF/PICSEL

36,6 proc. Polaków ma nadwagę, zaś 16,7 proc. jest otyłych - wynika z Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) z 2014 r. Z kolei z raportu "Bieżące statystyki otyłości i nadwagi w Polsce" wynika, że odsetek osób dotkniętych otyłością stale rośnie - w 1996 r. wynosił 27,7 proc., w 2004 r. wzrósł do 29,6 proc., zaś w w 2015 roku objął 50 proc. populacji.

Reklama

Jak przyznaje w rozmowie Paweł Gowin, dyrektor rozwoju w dziale badawczo-rozwojowym Famed Żywiec, producenta sprzętu medycznego, otyłość uważana jest za jedną z pandemii naszych czasów ze względu na gwałtownie rosnącą liczbę osób dotkniętych tą chorobą. "Problem dostrzega również środowisko lekarskie, czego potwierdzeniem są docierające do nas z jego strony sygnały o zapotrzebowaniu na sprzęt o określonych parametrach. Na co dzień temat ten coraz częściej pojawia się w dyskusjach w naszych domach, w prasie publikowane są artykuły o tej chorobie, a w telewizji coraz częściej emitowane są programy, które traktują o otyłości" - zauważa.



Jako kluczowe narzędzie walki z otyłością, podobnie jak z innymi chorobami, Gowin wskazuje profilaktykę. "Promocja zdrowego, aktywnego trybu życia i odpowiednich wzorców żywieniowych. Ważne jest również wdrożenie rozwiązań prawnych w tym obszarze. Zasadnym jest, aby działania profilaktyczne kierować do osób młodych, by zwiększyć ich świadomość oraz szansę na wypracowanie odpowiednich nawyków, które pozwolą zachować im zdrowie i odpowiednią sylwetkę" - przekonuje. (PAP Life)

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wygraj 20 000 złotych! INTERIA.PL