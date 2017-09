Problem z krwią wyssany

Hirudoterapia jest stosowana od wieków, a lecznicze właściwości pijawek są cenione w medycynie od lat. Niestety, wiele osób boi się samego wyglądu tych stworzeń i z obrzydzeniem podchodzi do leczenia poprzez wysysanie krwi.

Zdjęcie Pijawki produkują około dwustu różnych substancji, z których najwięcej ma działanie przeciwzakrzepowe i przeciwzapalne /©123RF/PICSEL

W dawnych czasach wierzono, że eliksir sporządzony z soku z pijawek, kłów węża i żółci pancernika działa kojąco na rany. A ich hebrajska nazwa "alukah" oznacza "być związanym", jak pijawka przytwierdzona do skóry.

Reklama

Pijawki produkują około dwustu różnych substancji, z których najwięcej ma działanie przeciwzakrzepowe i przeciwzapalne. "Te mechanizmy wykorzystujemy my we współczesnej medycynie - głównie w chirurgii, chirurgii ręki, chirurgii rekonstrukcyjnej, chirurgii plastycznej, chirurgii rekonstrukcyjno-onkologicznej, tam gdzie pojawia się problem niedokrwienia różnego rodzaju dystalnych części: płatów, palców, rąk. Tam, gdzie pojawia się zakrzepica obwodowa, która w konsekwencji może bardzo szybko doprowadzić do martwicy tych części ciała" - mówi doktor Maciej Paruzel i dodaje, że w tych dziedzinach pijawki stosuje się nie tyko w Polsce, ale na całym świecie.

Najczęściej hirudoterapia stosowana jest jako uzupełnienie innych terapii, raczej nie jest stosowana jako samodzielne leczenie. Najczęściej - w przypadku chorób urologicznych, naczyniowych, ginekologicznych, naczyniowych, a także układu ruchowego i oddechowego. Pijawki stosowane są nawet w stomatologii i chorobach układu pokarmowego.

Pijawki stosowane są także w procesie oczyszczania wątroby ponieważ w procesie przystawiania ich w okolice tego organu, skutecznie zwiększają przepływ krwi, rozszerzają naczynia krwionośne, a prawidłowo funkcjonująca wątroba ma wpływ na proces odchudzania.

Istnieją oczywiście przeciwwskazania do stosowania hirudoterapii i - jak wskazuje Paruzel - nieznacznie różnią się one w różnych krajach. Oczywiście główne przeciwwskazania związane są wiekiem lub chorobami. Ekspert wymienia przede wszystkim hemofilię, ale także wszystkie skazy krwotoczne i różnego rodzaju niedobory immunologiczne oraz schorzenia związane z zaburzeniem gojenia się ran.

Podkreśla też, że pijawek nie wolno przystawiać kobietom w ciąży, a zgodnie z europejskimi wytycznymi zabronione jest ich stosowanie także w przypadku małych dzieci, ważących poniżej 30 kg.

Swoje zastosowanie pijawki znajdują także w kosmetologii. Słynna maska z wykorzystaniem krwi wyssanej przez pijawki ma działanie odmładzające. Zawiera kwas hialuronowy i hormony sterydowe, a co najważniejsze żywy kolagen. Ponadto pijawki produkują endorfiny, czyli naturalny hormon szczęścia.

Oprócz zabiegu, który możemy wykonać w gabinecie kosmetycznym, możliwy jest także zakup kremu z dodatkiem ekstraktu ze śliny pijawki medycznej. Taki preparat pomoże wyeliminować pajączki i drobne skrzepy. Stosowany w odpowiedni sposób wspomoże także leczenie hemoroidów i znormalizuje krążenie krwi przy żylakach. (PAP Life)