Przeciętny Polak w ciągu świąt zje 6 tys. kalorii dziennie

Sześć tys. kalorii, zje przeciętny Polak w świąteczny dzień. To trzy razy więcej niż potrzebuje organizm dorosłego człowieka. Dr Danuta Figurska-Ciura z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu radzi, aby do potraw świątecznych dodawać zioła, które pomagają w trawieniu.

Zdjęcie Przeciętny Polak zje w święta 6000 kalorii /©123RF/PICSEL

Według wyliczeń naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przeciętny Polak w świąteczny dzień zje tyle kalorii ile potrzebuje Michael Phelps, najbardziej utytułowany pływak świata, którego treningi to dziennie kilka godzin katorżniczego wysiłku.

Reklama

Dr Danuta Figurska - Ciura z Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu twierdzi, że przecięty Polak w ciągu świątecznego dnia zje posiłki, które łącznie będą zawierać sześć tys. kalorii. Rekordziści zaś zjedzą 10 tys. kalorii. Tymczasem zdrowy, dorosły człowiek o wadze ciała 60-70 kilogramów potrzebuje przeciętnie 2 tys. kalorii dziennie.



- Święta są dwa razy w roku. Liczmy i ograniczajmy kalorie, na co dzień, a w święta dajmy spokój - powiedziała PAP Life dr Figurska - Ciura.

Naukowiec radzi przy tym by do potraw świątecznych dodawać dużo ziół, które pomagają w trawieniu.



- W polskiej kuchni lubimy majeranek, ale do wieprzowiny dorzućmy też czombru, tymianku, pieprzu i w ogóle - jeśli tylko lubimy - więcej ostrych przypraw. Metabolizm przyspieszą i poprawią też owoce jak grejpfrut, warto sięgnąć też po nieco zapomniane warzywa: pasternak, topinambur - dodała dr Figurska-Ciura.(PAP Life)