Przeziębienie można skrócić

No i stało się, cieknie ci z nosa, drapie cię w gardle... Choć infekcja zdołała cie dopaść, możesz sprawić, by jak najszybciej odeszła!

Zdjęcie Czujesz, że dopada cię choroba? Szybko wypij coś ciepłego /©123RF/PICSEL

Przyczyną tzw. infekcji kataralnej, potocznie zwanej przeziębieniem,są małe żyjątka, tzw. rynowirusy. Wraz z wdychanym powietrzem dostają się one do naszego nosa, skąd próbują trafić dalej, w głąb układu oddechowego.Na szczęście nie pozostają niezauważone przez układ odpornościowy.

Reklama

Pierwsze, co powinnaś zrobić,to dostarczyć organizmowi uderzeniową dawkę cynku, ok. 30-40 mg. Naukowcy zbadali, że zastosowanie cynkowej terapii w ciągu 24 godzin od wystąpienia pierwszych objawów infekcji nie tylko skraca chorobę, ale sprawia też, że jest łagodniejsza.



Możesz wspomóc się suplementami diety lub zjeść pokarmy bogate w cynk (np.150 g wątróbki cielęcej plus5 0 g pestek dynii plus 1 szkl. kakao plus 5 plasterków żółtego sera typu ementaler).



Szybko się rozgrzej, np. wypijając duży kubek ciepłej herbaty z cytryną i miodem - w wysokiej temperaturze lepiej pracuje układ odpornościowy,wirusy zaś radzą sobie znacznie gorzej.



Połóż się do łóżka i postaraj się o drzemkę - choć w normalnych warunkach niedobrze jest spać w ciągu dnia, podczas choroby to wręcz zbawienne. Organizm nie jest niczym obciążony i może wszystkie siły skupić na walce z wirusami.



Przeinhaluj drogi oddechowe,np... jedząc rosół. To zupa jakby stworzona dla przeziębionych osób. Nie tylko inhaluje,ale też wzmacnia.





Tego lepiej nie robić

Przesadzać z kroplami na katar - choć początkowo przynoszą ulgę, już po kilku zastosowaniach mogą go nasilić (tzw.polekowy nieżyt nosa).



Brać środka na przeziębienie (zwłaszcza o działaniu rozgrzewającym) i wychodzić na dwór.



Stosować naraz kilka preparatów - zawierają te same lub podobne substancje lecznicze,których nadmiar grozi skutkami ubocznymi (np. uszkodzeniem śluzówki w żołądku, zaburzeniem rytmu serca).





Zdjęcie Przeziębienie? Szybko połóż się do łóżka! /©123RF/PICSEL

Trzy najlepsze leki roślinne

Czarny bez



Wzmaga pocenie,obniża gorączkę, nasila produkcję śluzu w oskrzelach.1 łyżkę suszonych kwiatów zalej 1 szklanką wrzątku i przykryj na 15 min; odcedź.Stosuj 3-4 razy dziennie.



Jeżówka purpurowa



Może sprawić, że zamiast męczyć się z przeziębieniem 7 dni, staniemy na nogi już po 4-5. 2 razy dziennie pij napar z 15g korzenia parzonego w 1 szklance wody przez 20 min.



Wiązówka błotna



Zwiększa ilość wydzielanego potu,jest moczopędna,wspomaga oczyszczanie się organizmu.1 łyżkę suszu zalej 1 szklanką wody,gotuj 5 min, odstaw na 10; odcedź. Pij 2 razy dziennie 1/2 szklanki po jedzeniu.