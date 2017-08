Przyprawiaj zamiast suplementować

Egzotyczne suplementy, proszki, toniki - to jedynie modne dodatki uzupełniającą codzienną dietę. Jednak zamiast sięgać po drogie suplementy, warto wzbogacić codzienne menu o popularne i równie zdrowe przyprawy, radzi dietetyk dr Melina Jampolis.

Zdjęcie Kminek okaże się zbawienny szczególnie dla tych, którzy walczą z niechcianą "oponką" na brzuchu /©123RF/PICSEL

"Nie musisz szukać daleko, aby znaleźć składniki o niezwykłych właściwościach zdrowotnych, wystarczy dokładniej przyjrzeć się szafce z przyprawami" - radzi dr Melina Jampolis, internistka, dietetyk.

Reklama

Zauważa, że w naszej codziennej kuchni wciąż brakuje przypraw, stosujemy ich niewiele, a szkoda, bo to najprostszy sposób na poprawę zdrowia. "Powinniśmy włączyć więcej przypraw do swojej diety - to najprostszy sposób na poprawę zdrowia, jak również zwiększenia smaku potraw" - wyjaśnia dr Jampolis.



Wskazuje również, że przyprawy są doskonałym sprzymierzeńcem w niwelowaniu stanów zapalnych, które dotykają niemal 75 proc. populacji. Co więcej, ostatnie badania wskazały, że 13 spośród 50 produktów o najwyższej zawartości przeciwutleniaczy to przyprawy.



"Od lat interesuje mnie wpływ przypraw na kontrolę wagi. Byłam zafascynowana działaniem skoncentrowanej formy pieprzu cayenne u pacjentki, która zmagała się z utratą wagi pomimo aktywności i bardzo zdrowej diety. Po rozpoczęciu kuracji, w ciągu dwóch tygodni osiągnęła docelową wagę" - wspomina lekarz.



Jedną z przypraw, które zaleca jest cynamon. "Ta słodka i smaczna przyprawa jest najbardziej znana z tego, że pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Może również pomóc wyregulować poziom cholesterolu i zmniejszyć ciśnienie krwi" - wyjaśnia Jampolis.



Ekspert podkreśla nie tylko zdrowotny aspekt cynamonu, ale również jego wszechstronne zastosowanie. Przyprawa może być stosowana zarówno do potraw słodkich jak i wytrawnych, łatwo wkomponować go w szereg wypieków, to doskonały dodatek do płatków owsianych i koktajli jak również ostrych sosów.



"Jeśli zastanawiacie się jak szybko i łatwo wkomponować cynamon do swojego menu, proponuję dodać jego szczyptę do porannej kawy" - zachęca lekarz.



Swoje menu warto również przyprawić rozmarynem, który jak wyjaśnia dr Melina Jampolis pomaga zmniejszyć stany zapalne. "To aromatyczne zioło jest moją ulubioną przyprawą, stosuję go zarówno do mięs, warzyw, marynat" - zachęca dietetyk.



O kurkumie wspominać chyba nie trzeba. Dr Jampolis nazywa ją gwiazdą wśród przypraw. "Wykazano, że zmniejsza stany zapalne, zmniejsza poziom cholesterolu, poprawia insulinooporność i kontroluje poziom cukru we krwi, zmniejsza ból stawów, depresję, poprawia pracę mózgu, zmniejsza ryzyko demencji, zmniejsza stan zapalny, poprawia pracę jelit i zmniejsza ryzyko wystąpienia kilku rodzajów nowotworów" - wymienia ekspert.



Można ją dodać do wszystkich wytrawnych potraw, doskonale sprawdzi się w sosach i marynatach, jak również może być alternatywą dla kawy. Kurkumowe latte było jednym z najpopularniejszych napojów ostatnich miesięcy. Napój można wzbogacić o cynamon.



Nie mniej ważny jest kminek, który okaże się zbawienny szczególnie dla tych, którzy walczą z niechcianą "oponką" na brzuchu. Jak wskazuje dietetyk kminek pomaga również regulować poziom cholesterolu i kontrolować poziom cukru we krwi.



Ostatnią przyprawą, która znalazła się na liście dr Jampolis jest kolendra. "Ta smaczna przyprawa wykazuje również wspaniałe właściwości zdrowotne - pomaga kontrolować poziom cukru i cholesterolu, przyczynia się do zmniejszenia stanów zapalnych i ryzyka wystąpienia niektórych rodzajów nowotworów" - wskazuje lekarz. Aromatyczna i pyszna kolendra znajdzie szerokie zastosowanie w kuchni - doskonale sprawdzi się w kuchni azjatyckiej czy meksykańskiej. (PAP Life)