Przyprawy, które leczą

Łyżeczka kminku zamiast kropli żołądkowych, cynamon przy bólu stawów, żucie goździków, gdy boli gardło. Sprawdź, które z używanych na co dzień kuchennych przypraw działają jak lekarstwa.

Gdy coś ci dolega, chcesz się tego pozbyć jak najszybciej, to zrozumiałe. Większość z nas nawet przy niewielkim bólu brzucha albo gardła natychmiast biegnie do apteki, by nabyć stosowne lekarstwo. Takie postępowanie bywa skuteczne, ale nie zawsze jest konieczne. Czasem można poradzić sobie, stosując naturalne środki. I nie chodzi tu wcale o jakieś nieznane zioła sprowadzane z południowoamerykańskich lasów, tylko o leki, które stoją na kuchennych półkach - przyprawy. Większość z nich oprócz właściwości uatrakcyjniających smak potraw ma bowiem także działanie lecznicze. Aby móc z niego skorzystać, musisz jednak wiedzieć, jaka przyprawa jest skuteczna przy tej właśnie dolegliwości, która cię trapi.

Cynamon obniży poziom cukru

Cynamon ma właściwości przeciwzapalne, pomaga też obniżyć poziom cukru we krwi. Pół łyżeczki tej przyprawy zmieszanej z łyżką miodu to lek na bóle stawów. Środek trzeba zażywać przed śniadaniem - poprawa powinna przyjść już po tygodniu. Kopiasta łyżeczka cynamonu dodawana co dzień do płatków owsianych (niesłodzonych!) pomoże też obniżyć poziom cukru we krwi. Środek zadziała korzystnie, jeśli wykryto u kogoś stan przedcukrzycowy. Osoby zażywające już środki przeciwcukrzycowe, chcąc go stosować, powinny się skonsultować z lekarzem. Gwałtowne obniżenie poziomu glukozy we krwi może być niebezpieczne.

Kminek łagodzi niestrawność

Te aromatyczne ziarenka mają działanie rozkurczowe i grzybobójcze. Poleca się je przy niestrawności i zaparciach, a pomocniczo w chorobach przewodów żółciowych. Kminek można przyjmować w postaci naparu (łyżeczkę zmielonego kminku zalej szklanką wrzątku, odstaw na 15 minut, pij trzy razy dziennie) albo proszku (trzy razy dziennie połykamy pół łyżeczki zmielonego kminku i popijamy wodą).

Goździki zmniejszą kaszel

Ta przyprawa ma ostry smak i silne działanie antybakteryjne oraz przeciwwirusowe. Żucie goździków przy bólu gardła nie tylko łagodzi dolegliwości, ale także zmniejsza ryzyko zachorowania na grypę albo anginę. Przy kaszlu warto zastosować syrop miodowo-goździkowy (10 goździków wkładamy do małego słoiczka miodu i odstawiamy na noc, od rana możemy go zażywać po łyżeczce, kilka razy dziennie). Taki lek pomoże rozrzedzić wydzielinę zalegającą w drogach oddechowych i ułatwi odkrztuszenie.

Kurkuma przy wrzodach

Kurkumę okrzyknięto cudownym lekiem na wszystkie dolegliwości (np. nowotwory). I choć ostatnie badania nie potwierdzają tego rodzaju jej skuteczności, warto wykorzystać kurkumę jako środek na żołądek, tak jak tradycyjnie jest stosowana w hinduskiej medycynie ludowej. Dawka kurkumy (w proszku), jaką powinny zażywać osoby dorosłe, np. w zespole jelita drażliwego albo chorobie wrzodowej, to od 1 do 3 g dziennie (zalecenia m.in. University of Maryland Medical Center w USA).

