Rusz się na szczęście

Kiedy ludzie wykonują choć niewielką aktywność fizyczną, marsz, lekki jogging, jazda na rowerze, są szczęśliwsi - wskazują eksperci z uniwersytetu Cambridge. Dodają, że aktywność fizyczna wpływa również na ogólną satysfakcję z życia.

Istnieje wiele badań, które potwierdzają związek między aktywnością fizyczną, a zdrowiem psychicznym. Specjaliści dostarczają co raz to nowych dowodów, zachęcających do większej aktywności fizycznej. Z badań dowiadujemy się m.in., że osoby aktywne fizyczne są mniej narażone na depresję, stany lękowe, w porównaniu do osób prowadzących siedzący tryb życia.

Najnowsze badania, przeprowadzone przez ekspertów z uniwersytetu Cambridge, opublikowane w "PLoS One", wskazują jeszcze jedną korelację pomiędzy aktywnością fizyczną, a szczęściem. Badanie przeprowadzono za pośrednictwem aplikacji na telefon na grupie ponad 10 tys. ochotników.



Za pośrednictwem aplikacji, w trakcie 17 miesięcy trwania badania, naukowcy gromadzili dane dotyczące poziomu aktywności badanych, samopoczucia, ale również poziomu ogólnego zadowolenia.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki wskazują, że "ludzie, którzy są na ogół bardziej aktywni są generalnie szczęśliwsi", wskazuje Gillian Sandstrom, współautorka badania. Naukowcy odkryli również, że osoby, które są aktywne wykazują większą satysfakcję i zadowolenie z życia. Innymi słowy, aktywność fizyczna i szczęście są ze sobą ściśle powiązane, zarówno w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej. (PAP Life)