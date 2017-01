Rutyna w diecie chroni przed obżarstwem

Owsianka, kefir i jajko - to trzy produkty, które zdaniem dietetyków warto spożywać każdego dnia. Jak podkreślają eksperci, wbrew pozorom, monotonia w diecie przynosi wiele korzyści, chroni m.in. przed obżarstwem.

Zdjęcie Jajka warto jeść przynajmniej kilka razy w tygodniu /©123RF/PICSEL

Każdego dnia podejmujemy ponad 200 decyzji związanych z jedzeniem, wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z Food and Brand Lab na Cornell University. Jak wskazują eksperci większość z nich podejmowana jest bezwiednie, pod wpływem impulsów, jedynie 30 z nich podejmujemy świadomie.

- Niemal 200 decyzji związanych z jedzeniem podejmowanych jest bezmyślnie, na tzw. autopilocie. Podejmujemy je bezwiednie, pod wpływem bodźców środowiskowych - komentuje wyniki swojego badania dr Brian Wansink.



Dodaje, że gdy badani zostali poproszeni o oszacowanie liczby decyzji związanych z jedzeniem, które podejmują każdego dnia wskazywali, że średnio jest ich ok 15. Analizy wykazały jednak, że przeciętnie podejmujemy ich aż 221.



- To te małe rzeczy wokół nas - czas posiłków, wielkość opakowań, pokusy, ludzie wokół nas - to składa się na tych 200 impulsów, których nawet nie jesteśmy świadomi. Zamiast obsesyjnie próbować kontrolować nasze podejście i sposób myślenia o jedzeniu, lepiej zmienić otoczenie, tak, aby działało na naszą korzyść, co ułatwi nam podejmowanie decyzji, a tym samy sprawi, że będziemy jedli mniej - sugeruje naukowiec.

Jednym ze sposobów na uporządkowanie tego chaosu jest wprowadzenie pewnej dietetycznej rutyny. Do czego zachęcają sami dietetycy. Warto, zatem wprowadzić kilka stałych produktów do codziennego menu i przekuć je na codzienne, zdrowe nawyki.



Dietetyk Lindsay Livingston przyznaje, że niezmiennie od lat je na śniadanie owsiankę. To prosty i pełnowartościowy posiłek, który z łatwością można urozmaicić w zależności od pory roku i nastroju.

- Jem owsiankę każdego dnia. To posiłek, który łatwo dopasować do nastroju i pory roku. Często korzystam z sezonowych owoców, ale do takiej porannej owsianki można dodać również masło orzechowe, świeże owoce, wiórki czekoladowe albo różnorodne nasiona. Co więcej w jednej misce serwujemy produkty pełnoziarniste, zdrowe tłuszcze i białka. Takie śniadanie zapewnia poczucie sytości aż do lunchu - wyjaśnia na łamach "Women's Health" dietetyk Lindsay Livingston.



Dietetyk dr Tanya Halliday przyznaje, że w jej codziennym menu nie może zabraknąć jajka na twardo.



- Jajka to niskokaloryczne źródło białka wysokiej jakości. To doskonały element zdrowego i pożywnego śniadania, albo sycącego lunchu - przekonuje.

Sumner Brooks zachęca do codziennej porcji kefiru. Przyznaje, że to szybki sposób na pożywne i zdrowe śniadanie, albo przekąskę w ciągu dnia.



- Kefir to źródło wysokiej jakości białka i wapnia, będące alternatywą dla mleka. Jest bogatym źródłem probiotyków, które pomagają utrzymać zdrową florę bakteryjną. Co więcej smak kefiru można dowolnie wzbogacać dodając do niego różnorodne owoce - przekonuje Sumner Brooks. (PAP Life)