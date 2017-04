Sernik z awokado dodający skórze blasku

Rozświetlona skóra - to najmodniejszy trend w makijażu. Jednak nic nie zastąpi pięknego, naturalnego blasku. Emilie Hebert dzieli się swoją receptą na skórę pełną blasku. Wśród jej sposobów na piękną skórę jest również zjedzeni porcji sernika...

Zdjęcie Awokado zawiera witaminy E i K, które sprzyjają zachowaniu dobrej linii, ponieważ regulują poziom cukru we krwi i chronią wszystkie komórki przed starzeniem się /©123RF/PICSEL

Emilie Hebert, swojej książce "Beauty & Food" przekonuje, że o piękną skórę można dbać skutecznie i smacznie. Jak zatem uporać się z problemem poszarzałej i pozbawionej blasku skóry?

Hebert radzi, aby sięgać po produkty bogate w witaminę C, która jest doskonałym antyoksydantem. Ponadto, jak wyjaśnia Hebert, witamina C bierze udział w syntezie kolagenu i poprawia mikrocyrkulację w skórze.

- Warto wybierać pożywienie zawierające karotenoidy, które przyczyniają się do poprawienia kolorytu skóry i ochronią ją przed niekorzystnym działaniem słońca - wyjaśnia Hebert. Zatem na talerzu powinny królować takie produkty jak: marchew, pomidory, mango, papaja, kiwi, kapusta, jarmuż, buraki, bataty, cebula, czosnek, kumin, curry, pieprz.

A co, gdyby można było raczyć się pysznym deserem, a przy tym dbać o skórę? Emilie Hebert dzieli się bardzo przyjemnymi sposobami na taką pielęgnację - jednym z nich jest wegański sernik dodający skórze blasku. Hebert proponuje wersję z awokado, które jest bogate w dobre tłuszcze.

- Zawarte w nim witaminy E i K sprzyjają zachowaniu dobrej linii, ponieważ regulują poziom cukru we krwi i chronią wszystkie komórki przed starzeniem się. Pożegnaj się z zachciankami, cukrzycą i zmarszczkami! Mówi się nawet, że jedno awokado dziennie pomaga tracić na wadze i ją ustabilizować - wyjaśnia na kartach książki Hebert.

Zatem jej przepis na piękną cerę to: 150 g bezglutenowych ciastek bio, 50 g orzechów nerkowca, 50 g startego miąższu kokosa, sok i skórka z jednej limonki, 50 g syropu klonowego, 4 dojrzałe awokado i olej kokosowy.

Do miski wrzucamy ciasteczka, miąższ z orzecha kokosowego, orzechy nerkowca, dodajemy sok i skórkę z limonki i syrop klonowy. Dobrze wymieszaną masę wkładamy do foremki i ugniatamy.

Następnie przygotowujemy zielony mus z awokado. Obieramy awokado i miksujemy je z trzema łyżkami syropu klonowego, sokiem i skórką z dwóch limonek i trzema łyżkami oleju kokosowego. Całość miksujemy do chwili uzyskania kremowej masy, którą wykładamy na spód ciasta.

- Wstaw sernik do lodówki, co najmniej na pół dnia, albo na 30 minut do zamrażarki, a potem do lodówki - instruuje autorka. (PAP Life)