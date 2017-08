Siedem powodów, dla których warto jeść ogórki

Dostarczają wielu niezbędnych witamin. Poleca się je zwłaszcza cukrzykom, osobom cierpiącym na nadciśnienie i artretyzm!

Zdjęcie Ogórki możesz wykorzystać nie tylko w kuchni /©123RF/PICSEL

Teraz są najsmaczniejsze i najtańsze. Warto o tym pamiętać i najeść się "na zapas".



Wprawdzie wiele osób uważa, że ogórki składają się głównie z wody i nie mają wartościowych składników, ale to nieprawda. A przy tym można jeść je bezkarnie, bo prawie nie mają kalorii.



1. Łagodzą bóle stawów. Są doskonałym źródłem krzemu, który wzmacnia tkankę łączną i tym samym wpływa korzystnie na pracę stawów. W połączeniu z marchewką, obniżają poziom kwasu moczowego i zapobiegają dnie moczanowej (artretyzmowi).



2. Regulują ciśnienie i poziom cholesterolu. Zawarte w ogórkach roślinne sterole skutecznie obniżają poziom złego cholesterolu. Obecność błonnika, potasu oraz magnezu pomaga natomiast regulować ciśnienie krwi.



3. Walczą z cukrzycą. Sok ze świeżych ogórków zawiera hormon niezbędny do wytwarzania insuliny przez trzustkę. Do tego warzywa te mają niski indeks glikemiczny.



4. Łagodzą przebieg menopauzy. Zawierają lignany - związki roślinne, które przypominają żeńskie estrogeny. Dzięki temu pomagają wyrównać niedobory hormonalne. Chronią też kobiety po menopauzie przed osteoporozą.



5. Chronią przed nowotworami. Garbniki (jeśli jest go za dużo, ogórki mają gorzkawy smak) zmniejszają ryzyko zachorowania na raka jajnika, zwłaszcza, prostaty oraz trzustki.



6. Eliminują toksyny i dbają o nerki. Woda zawarta w ogórkach działa niczym szczoteczka, która wymiata z organizmu szkodliwe produkty przemiany materii. Dieta bogata w te warzywa zapobiega również chorobom nerek, w tym powstawaniu kamicy nerkowej.



7. Zapobiegają bólom stawów. Ogórki zawierają krzem, niezbędny do produkcji chrząstki stawowej i utrzymania odpowiedniego poziomu wody w maziówce stawowej. Zaleca się go również np. po złamaniach.

Domowa apteczka

Doskonałe efekty daje picie soku, okłady lub... chrupanie świeżych ogórków.



Na chore dziąsła: Sok z ogórków leczy stany zapalne, łagodzi podrażnienia i zabija bakterie odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach. Jeśli cierpisz z powodu bolesnych zmian na dziąsłach (np. będących wynikiem noszenia źle dobranej protezy), przykładaj do nich 3 razy dziennie plasterki ogórka.



Na obrzęki: Jeśli często puchną ci nogi, przygotuj sok ze świeżych ogórków. Obierz i zmiksuj 1 kg warzyw, odciśnij sok. Pij po pół szklanki 2-3 razy dziennie. Sok możesz doprawić do smaku pieprzem i ziołami.

Ogórek dla urody

Bogate w witaminy i minerały warzywo poprawia wygląd skóry, łagodzi zaczerwienienia, zwalcza obrzęki, tonizuje, a także nawilża włosy.



Kojący okład: Schłodzone w lodówce warzywo pokrój w grubsze plastry i nałóż na spuchnięte powieki. Pozostaw na 15 min. Okład zmniejszy opuchliznę oraz pomoże zredukować cienie pod oczami. Plasterki możesz też przykładać, by pozbyć się przebarwień i zaczerwienień.



Odświeżający tonik: Umyty ogórek zetrzyj na tarce o małych oczkach, odciśnij sok, zlej do buteleczki. Dwa razy dziennie przemywaj twarz, aby odświeżyć i wygładzić tłustą lub mieszaną skórę. Tonik przechowuj w lodówce nie dłużej niż 2-3 dni.



Mgiełka do włosów: Pół szklanki soku z ogórka połącz z łyżeczkę oleju i 1/2 łyżeczki miodu. Przelej do buteleczki z atomizerem (wykorzystaj opakowanie po zużytym sprayu do ciała lub odżywce). Tak przygotowaną mieszanką spryskaj włosy na całej długości (przed użyciem wstrząśnij butelką). Dzięki temu będą one naturalnie nawilżone, zdrowe i błyszczące.

Przepisy pełne witamin

Zupa ze świeżych ogórków

Składniki 4 duże ziemniaki

cebula

1/2 kg ogórków gruntowych

2 łyżki masła

litr wywaru drobiowego

pół szkl. śmietany 22 proc.

sól, pieprz, koperek

Ziemniaki obierz, pokrój i ugotuj do miękkości. Cebulę obierz, drobno posiekaj. Obrane i opłukane ogórki pokrój w dużą kostkę. W garnku rozgrzej masło. Wrzuć cebulę, zeszklij. Dodaj pokrojone ogórki, chwilę duś razem. Zalej wywarem, gotuj 10 min. Dodaj ziemniaki, podgrzej. Całość zmiksuj (kilka łyżek ogórków odłóż), połącz ze śmietaną, dopraw solą i pieprzem. Podawaj z odłożonymi ogórkami oraz piórkami koperku.

Chrupiące łódeczki

Składniki 2 jajka

pomidor

20 dag żółtego sera

4 ogórki gruntowe

2 łyżki jogurtu naturalnego

sos sojowy

kilka łodyg drobnego szczypiorku

sól

pieprz

słodka papryka

Jajka ugotuj na twardo, posiekaj. Pomidor sparz, obierz, pokrój na kawałki. Ser żółty pokrój w kosteczkę lub zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Ogórki umyj, przekrój na połówki. Wydrąż część miąższu, posiekaj. Dodaj do reszty składników. Wymieszaj całość z jogurtem, łyżeczką sosu sojowego, posiekanym szczypiorkiem, solą, pieprzem i papryką do smaku. Napełnij łódeczki. Dowolnie ozdób.

Zdjęcie Lemoniada ogórkowa / ©123RF/PICSEL

Ogórkowa lemoniada

Składniki 2-3 ogórki gruntowe

plaster arbuza

pęczek mięty

limonka (lub cytryna)

po 2 szklanki gazowanej wody mineralnej i napoju o smaku cytrynowym

cukier trzcinowy

kostki lodu

Ogórki wyszoruj starannie pod bieżącą wodą, pozostaw ze skórką. Pokrój w plasterki. Miąższ arbuza pozbaw pesteczek. Pokrój w kostkę. Opłucz i osusz listki mięty. Limonkę sparz, pokrój w plasterki. Na dno szklaneczek wsypuj po łyżeczce cukru trzcinowego i po 2-3 kostki lodu. Dodaj plasterki ogórków i limonki, miętę (rozetrzyj ja lekko w dłoniach) oraz kawałki arbuza. Zalej wodą i napojem cytrynowym.