Siedzenie... postarza o osiem lat

Specjaliści ostrzegają, siedzący tryb życia jest równie groźny, co palenie. Najnowsze badania wskazują, że poza zgubnymi skutkami dla naszego zdrowia, siedzący tryb życia przyspiesza proces starzenia się, o osiem lat...

Zdjęcie Siedzący tryb życia postarza nawet o osiem lat! /©123RF/PICSEL

Wiele chorób takich jak otyłość choroby serca, cukrzyca związanych jest z siedzącym trybem życia. Mechanizm jest prosty - brak aktywności przyczynia się do zwiększenia masy ciała, co z kolei jest czynnikiem ryzyka zawału serca, udaru mózgu, nadciśnienia czy cukrzycy.

Reklama

Jak wskazuje najnowszy raport opublikowany w American Journal of Epidemiology, siedzący styl życia ma szkodliwy wpływ na naszą kondycję już na poziomie komórkowym. Naukowcy wskazują, że brak aktywności przyczynia się do skracania telomerów - końcówek chromosomów, które zabezpieczają komórki przed utratą cennego materiału genetycznego podczas podziałów.



Można powiedzieć, że odmierzają one czas życia komórki - od ich długości, która z wiekiem się skraca, zależy to ile razy komórka może się podzielić i jak długo będzie żyła. Z każdym podziałem komórkowym telomery ulegają skróceniu, a komórka starzeje się coraz bardziej. Gdy te ochronne końcówki stają się zbyt krótkie, komórka ginie. Specjaliści wskazują, że w trakcie aktywności fizycznej wytwarza się enzym, który wzmacnia telomery i zapobiega ich skracaniu.

Co w jakimś stopniu potwierdzają również badania przeprowadzone pod kierownictwem Aladdina Shadyaba z Uniwersytetu Kalifornijskiego, San Diego. Choć badacz nie dostrzegał znaczącego związku między długością telomerów, a poziomem aktywności fizycznej. Jednak istotnym szczegółem okazała się ilość czasu spędzanego na bezczynnym siedzeniu. Wnioski płynące z jego badania wykazały, że kobiety, które nie spełniały zaleceń o minimalnej półgodzinnej, umiarkowanej aktywności fizycznej i prowadziły bardziej osiadły tryb życia miały krótsze telomery niż te, które spędzały mniej czasu siedząc, nawet, jeśli ich aktywność fizyczna, w znaczeniu ćwiczeń fizycznych nie była znacząca.



Przeliczając to na lata, naukowcy oszacowali, że bierne zawodowo kobiety, które spędzały więcej czasu siedząc, było około osiem lat starsze niż te, których aktywność fizyczna nie była wystarczająca, ale i tak prowadziły mniej siedzący tryb życia.

- Nasze badania wskazują, że siedzący tryb życia i brak aktywności fizycznej przyczyniają się do skracania telomerów. Kobiety, które nie spełniają zaleceń dotyczących dziennej ilości aktywności fizycznej i co najmniej przez 10 godzin dziennie siedzą, są biologicznie starsze; ich komórki starzeją się szybciej niż u kobiet, które prowadzą nieco mniej siedzący tryb życia - wyjaśnia Aladdin Shadyab. (PAP Life)