Skandynawska dieta przyspieszy metabolizm

Stawia na ryby i ich zdrowe tłuszcze, zakazuje jedzenia białego chleba i makaronu. Dzięki temu przyspiesza spalanie tłuszczu i gwarantuje, że stracisz nawet 2 kg w ciągu tygodnia.

Nazywana jest też dietą Wikingów, bo opiera się na produktach dostępnych na północy Europy. Jeśli zachowasz dobre proporcje między składnikami, schudniesz i podreperujesz zdrowie.



★ Dużo ryb, warzyw i owoców, mało zboża



Ryby morskie i owoce morza należy jeść przynajmniej trzy razy w tygodniu, warzywa i owoce 5-6 razy dziennie, zaś produkty zbożowe (z pełnego ziarna) - dwa razy. To podstawowa zasada diety. Pozwala utrzymać w ryzach zawartość insuliny we krwi, a co za tym idzie - uregulować apetyt. Dzięki temu nie trzeba ograniczać porcji w sztuczny sposób. Będziemy sięgać po rozsądne ilości.



★ Więcej tłuszczu, zero cukru

Tłuste ryby, olej - tłuszczu jest tu sporo, ale przede wszystkim tego zdrowego, z kwasami omega-3. Tuczy, zdaniem twórców diety, dopiero w połączeniu z cukrem. Cukru więc unikamy.



★ Efekt: Dobra figura i serce jak dzwon!

Dieta zaleca wszystko, co zdrowe, więc nie jest to pomysł na miesiąc, a na długi czas. Ale efekty przychodzą już po miesiącu - kilka kilogramów mniej i niższy poziom cholesterolu.

To dobra dieta, bo jesz zdrowo i chudniesz!

Justyna Walerowska-Madej, dietetyczka: Jeśli chcemy odżywiać się zdrowo, ta dieta wyznaczy właściwy kierunek. Jemy mniej mięsa, więcej ryb, warzyw i roślin strączkowych. Wybieramy produkty lokalne. Nie bójmy się, że będziemy jeść tylko marchewkę - zimą i wczesną wiosną możemy korzystać z dobrodziejstwa mrożonek. Mają prawie tyle samo witamin co świeże, a na pewno nie zawierają tyle konserwantów, co egzotyczne warzywa i owoce. Przy okazji warto docenić nasz rodzimy olej rzepakowy, który kwasów omega-3 ma więcej niż oliwa.

Tego nie może zabraknąć w menu

★ Tłuste ryby: Łosoś, śledź, makrela, dorsz. Jemy pieczone, wędzone, marynowane. Zawierają dużo zdrowych kwasów

tłuszczowych omega-3, które zapobiegają otyłości i chronią przed chorobami serca.

★ Warzywa korzeniowe: W chłodnym klimacie są podstawowymi warzywami. Cenione są zwłaszcza marchew i buraki, bo zawierają dużo beta-karotenu. Popularny dodatek do śledzi.

★ Jabłka i gruszki: Ulubione lokalne owoce, zwłaszcza że również dostępne przez cały rok. Są bogatym źródłem błonnika rozpuszczalnego, który reguluje poziom cholesterolu.

★ Owoce jagodowe: Borówki, maliny, jeżyny, truskawki i żurawiny to kolejny wyróżnik diety skandynawskiej. Są podstawowym źródłem zdrowych antyoksydantów. Używamy do dań mięsnych!

★ Tłuszcze: Nie ma potrzeby ich ograniczać, bo zdaniem twórców diety właśnie one przyspieszają tempo spalania tkanki tłuszczowej. Ale muszą to być zdrowe tłuszcze, czyli głównie olej i oliwa.

★ Nabiał: Skandynawowie tradycyjnie jedzą dużo produktów mlecznych. Na tej diecie zalecane są mleko, twarogi i jogurty o obniżonej zawartości tłuszczu (aby nie jeść za dużo niezdrowych tłuszczów).

★ Kapusta, brukselka: Ich przydatności w odchudzaniu dowiodła dieta kapuściana. Do tego odmładzają, bo zawiera tyle witaminy C, co cytryna, wszystkie witaminy z grupy B oraz wapń, potas i magnez.

★ Produkty zbożowe: Wybieramy tylko pełnoziarniste, bo mają niższy indeks glikemiczny niż białe (np. ciemny żytni chleb). Zawierają dużo witamin z grupy B i soli mineralnych. Ale jemy je z umiarem!

Przykładowy jadłospis

Śniadanie: 3 łyżki pełnoziarnistych płatków żytnich lub owsianych zalej wodą (lub mlekiem o obniżonej zawartości tłuszczu) i gotuj 3 minuty. Przełóż na talerz, posyp mieszanymi owocami jagodowymi (można również wykorzystać rozmrożone jagody i maliny z mieszanki owoców leśnych).



Obiad: Porcję świeżego dorsza (ok. 150 g) obłóż plasterkami cytryny, przypraw solą, pieprzem i ziołami prowansalskimi. Przełóż na papier do pieczenia, skrop dodatkowo sokiem z cytryny i zawiń jak cukierek. Marchewkę, pietruszkę i seler pokrój w plastry, skrop olejem, przypraw i ułóż obok ryby. Piecz 20 minut w temperaturze 180 st. C.

Kolacja: Na zupę jarzynową pokrój marchew, pietruszkę, 1/2 czerwonej papryki i 1/5 białej kapusty. Podsmaż je na łyżce oleju i zalej litrem bulionu drobiowego. Gotuj 20 minut, na 10 minut przed końcem dodaj 2 pokrojone w kostkę ziemniaki i łyżkę koncentratu pomidorowego.

Przekąski: Kanapka z pełnoziarnistego żytniego chleba, posmarowana pastą z twarogu i wędzonego pstrąga, obsypana szczypiorkiem, kiszony ogórek. Jabłko upieczone z orzechem, odrobiną miodu i cynamonem, obsypane prażonymi płatkami migdałowymi.